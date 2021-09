Oto Minecraft w stylu pixel art, w którego aż chciałoby się zagrać

Jez Corden, dziennikarz portalu Windows Central podaje, że Mojang pracuje nad dwoma nowymi grami, które nie są powiązane bezpośrednio ani z Minecraftem, ani z Minecraft Dungeons.

Jez Corden, dziennikarz portalu Windows Central, znów dał znać o swoich bogatych informatorach, którzy twierdzą jedno: Mojang faktycznie pracuje nad nowymi grami związanymi z Minecraftem. I nie chodzi tu o kontynuacje choćby Minecraft Dungeons. Wymieniona gra udowodniła jednak, że marka może zostać w ciekawy sposób przeniesiona na grunt innych gatunków, takich jak izometryczny hack’n’slash.

Oczywiście grafiki koncepcyjne w social mediach nie oznaczają, że doczekamy się Minecrafta w takim samym stylu. Mimo wszystko „klockowe” uniwersum z pewnością będzie rozbudowywane. A przynajmniej na to wskazują słowa Cordena, któremu, jak komu, w tej kwestii można raczej dać pewną dozę zaufania.

Mojang pracuje nad nowymi Minecraftami

To nie pierwszy raz kiedy Mojang publikuje w swoich social mediach grafiki koncepcyjne związane z Minecraftem. Są one utrzymane w retro klimatach klasycznych produkcji kojarzących się z erą NES-a. Co warto dodać, to że social media należące do studiów podległych Microsoftowi od pewnego czasu rozwijane są w zaskakującym tempie. InXile czy Obsidian doszlifowali swoje umiejętności kontaktu z fanami za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych. Tak samo zrobił Mojang.

Założone przez Markusa Perssona studio regularnie dzieli się na Instagramie różnego rodzaju grafikami koncepcyjnymi, które pokazują „co by było gdyby” Minecraft został stworzony w klimacie choćby prawdziwego

pixel artu (a nie tego „klockowego”).

Dzięki temu rozpala się wyobraźnia graczy. Minecraft w stylu klasycznego RPG pokroju Zeldy brzmi w końcu jak genialny pomysł, na którego wręcz nie zasługujemy. Grafiki od deweloperów w przyjemny i zaskakująco intrygujący sposób nawiązują do czasów NES-a czy GameBoya.