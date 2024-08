Nowe gry za darmo wylądowały na Steam. 11 tytułów do pobrania (7 sierpnia)

Gry za darmo na Steam to popularny temat i dosyć obszerny, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, co ląduje każdego dnia na platformie Valve. Odsiewając totalne crapy, możemy natknąć się na dobre produkcje, choć zazwyczaj są to gry niezależne dla osób, które nie szukają w rozrywce jedynie dobrej grafiki. Dzisiaj mamy dla Was duży zrzut bezpłatnego grania, z którego polecamy sięgnąć przynajmniej po dwa wyróżnione tytuły.

Steam – nowe gry za darmo do pobrania (7 sierpnie 2024)

Najciekawiej z całego zestawienia prezentuje się strzelanka z kaczkami Quacker Bros : First Heist, która zebrała już ponad 40 recenzji od użytkowników i widać, że podoba się graczom. To gra typu roguelike top down, w której jako gang kaczek musimy ochronić swój łup z napadu przed mafią kurczaków.

Twoje kaczki pracowały niestrudzenie, aby zgromadzić fortunę w złocie i diamentach, ale ich ciężko zarobiony skarb przykuł uwagę bezwzględnego gangu kurczaków. Te pierzaste demony mają misję, aby splądrować twoje bogactwo i zdziesiątkować twoją armię kaczek. Steam

Gra oferuje godziny niekończących się wyzwań. Możemy ulepszać swoje kaczki, z których każda ma unikalne umiejętności. Będziemy strategicznie rozmieszczać swoje wojska, aby chronić swój łup przed falami kurczaków. Odblokujemy nowe i potężne jednostki oraz zajmiemy się wzmacnianiem obrony, aby wytrzymać rosnącą zaciekłość ataku kurczaków. Nasi przeciwnicy również się zbroją i w trakcie rozgrywki staja się jeszcze bardziej przebiegłe, silne i nieustępliwe.

Drugim ciekawym tytułem za darmo jest Rune Seeker, będące strategią z kartami w roli głównej. Tytuł odznacza się bardzo ładną oprawą graficzną, ale i ciekawą rozgrywką opartą na runach. Teren każdej rozgrywki jest generowany losowo, więc niemal nigdy nie natkniemy się na takie samo pole bitwy.

Element strategii oraz taktyki wpleciono tutaj do niemal każdej akcji, jaka podejmujemy. Znajdziemy go nie tylko w układzie oddziału na początku gry, ale także w sposobie konstruowania armii, rozwijania bazy i zbierania run.

Źródło: Steam