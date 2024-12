Nowe gry na Xbox. Te produkcje mogą trafić do Xbox Game Pass

Doskonale wiemy, że Xbox i Microsoft posiadają mnóstwo studiów deweloperskich. Wiele z nich tworzy właśnie nowe projekty, dlatego sprawdźmy, nad czym konkretnie pracują. Gier jest sporo i wiele wskazuje na to, że trafią wkrótce do abonamentu Xbox Game Pass. Oj, będzie w co grać!

Nowe gry na Xboksa. Nad czym pracują twórcy?

Marka Xbox może i cierpi na brak “klasycznych” eksluziwów, ale posiada wiele studiów, które tworzą gry np. dla abonamentu Xbox Game Pass lub takie, które na premierę są dostępne na PC i konsole Microsoftu. Takich zespołów deweloperskich jest sporo, a obecnie każdy z nich nad czymś pracuje. Nad czym dokładnie? Sprawdźmy, jakie gry wcześniej lub później trafią na rynek. Podpowiadam, że jest ich naprawdę sporo.

The Coalition – będzie krwawo

Ekipa doświadczona w marce Gears of War nie zmienia biegu i nadal kontynuuje przygodę z tą uwielbianą serią. Ich ostatni projekt pojawił się na rynku w 2015 roku – było to Gears 5. Teraz wyczekujemy nowej odsłony, czyli Gears of War: E-Day. Na razie nie wiemy, kiedy projekt może pojawić się w sprzedaży. Gra nie ma jeszcze ujawnionej daty premiery, choć coś podpowiada mi, że może to być 2026 rok – przynajmniej. W 2025 raczej nowych “gearsów” nie zobaczymy.

Compulsion Games – ważna gra do Xbox Game Pass

Ekipa mająca na koncie bardzo udane We Happy Few ma obecnie bardzo ważne zadanie. Studio tworzy South of Midnight, czyli jedną z dwóch kluczowych dla Xboksa gier przewidzianych na pierwszy kwartał 2025 roku. Tytuł pojawi się zatem już niedługi i, podobnie jak Avowed, będzie dostępny na premierę w abonamencie Xbox Game Pass. Produkcja zapowiada się bardzo ciekawie, a poniżej możecie zobaczyć jej trailer:

Double Fine – można im zaufać

Studio Double Fine jest uznawane za legendarne i nie ma w tym grama przesady. Ich ostatni projekt to Psychonauts 2 i to, że potrafią robić gry, nie jest tajemnicą. Nad czym pracują obecnie? A to akurat tajemnicą pozostaje, bo projekt studia nie został jeszcze upubliczniony. Na pewno nie jest to Psychonauts 3. Studio jeszcze w 2023 roku potwierdziło, że gra nie jest obecnie w fazie rozwoju i najpewniej mowa o innym projekcie. Tak czy inaczej, na pewno będzie ciekawie.

inXile Entertainment – zabawa z czasem

Ekipa inXile Entertainment ma na koncie m.in. Wasteland 3 i od kilku lat jest w rękach Microsoftu. Obecnie studio tworzy Clockwork Revolution, czyli grę, w której pobawimy się… czasem. I nie tylko, choć on akurat będzie stanowił kluczowy element zabawy. Na razie daty premiery brak:

Clockwork Revolution to pierwszoosobowa gra RPG w stylu steampunk, która zakrzywia czas. Po natknięciu się na niesamowity wynalazek, który pozwala ci podróżować w przeszłość, odkrywasz, że miasto, które nazywasz domem — tętniąca życiem metropolia Avalon napędzana parą — zostało starannie stworzone poprzez zmianę wydarzeń historycznych.

Halo Studios – bez zaskoczeń

Jak sama nazwa wskazuje, “ci od Halo” wciąż kontynuują prace nad rozwojem marki. Tym razem jednak czeka nas niejako powrót do przeszłości, bo ekipa chce przygotować reboot marki — najpewniej od samego początku. Studio zaczęło korzystać z Unreal Engine 5 i najpewniej wykorzysta go do odtworzenia starszych odsłon serii. Kto jest za?

The Initiative – to może być ciekawe

Obecnie głównym celem studia The Initative jest “ożywienie” marki Perfect Dark. Podczas tej misji mają potężnych sojuszników, bo współpracują z m.in. Crystal Dynamics. Na razie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się debiutu projektu. Ale w to, że będzie ciekawy, nie wątpię. Microsoft kupił ich w celu tworzenia “gier najwyższej jakości”, a to mówi samo za siebie.

Mojang Studios – dużo klocków

Studio Mojang ma jedno zadanie — rozwijanie gry Minecraft. I w najbliższych latach to się nie zmieni, jako że ekipa nadal jest w całości oddana temu projektowi. Możemy oczekiwać, że gra nadal będzie otrzymywała sporo ciekawej i nowej zawartości, a kto wie — może i jakieś pomniejsze rzeczy w stylu samodzielnej rozgrywki trafią na rynek — tak przy okazji.

Ninja Theory – co po Hellblade?

Po premierze Hellblade 2 sporo mówiło się o tym, czy Ninja Theory w ogóle będzie dalej istnieć. Gra była dość kontrowersyjna – niby piękna, ale krótka i bardzo liniowa. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, aby deweloperzy mogli zająć się nowym projektem. Obecnie rozwijają Projekt: Mara. Na pewno możemy liczyć na potężną dawkę audiowizualnych przeżyć.

Obsidian Entertainment – nowość w Xbox Game Pass

Podobnie jak w przypadku Compulsion Games, studio Obsidian Entertainment również ma bardzo kluczowe zadanie. Twórcy zajmują się Avowed, czyli pierwszą dużą premierę 2025 roku, która trafi do abonamentu Xbox Game Pass. Pierwszoosobowe RPG z pewnością wyląduje na wielu dyskach Xboksów i tych pecetowych. Premiera już w lutym:

Playground Games – tym razem nie Forza

Studio Playground Games ma na swoim koncie genialną serię Forza Horizon, a ostatnią odsłonę, czyli piątkę, wydali jeszcze pod koniec 2021 roku. Obecnie szykują się do premiery Fable. Reboot kultowej marki nadciąga wielkimi krokami i całkiem możliwe, że będzie gigantycznym wydarzeniem w branży. Ja czekam, nie wiem jak wy. Zapowiada się ciekawie!

Rare – ci od piratów

Deweloperzy z Rare mają nosa do gier nietypowych, czego przykładem może być ich ostatnie wydawnictwo w postaci Sea of Thieves. Ta dobra gra o piratach (tak, pstryczek w stronę Skull and Bones), wypadła genialnie, ale czas na coś zupełnie nowego. Obecnie pracują nad Everwild. Gra została zapowiedziana w 2019 roku, a na razie nie wiadomo, kiedy może zostać wydana.

Turn 10 Studios – wciąż czekamy

Drugie studio od Forzy – tym razem Motorsport. Obecnie rozwijają swoją grę z 2023 roku i na horyzoncie nie widać żadnych nowych projektów. Może to i lepiej? Ostatnia “racingsimowa” Forza wciąż potrzebuje rozwoju, dlatego to dobry punkt zaczepienia.

Undead Labs – czas na sequel

Jak sama nazwa wskazuje, Undead Labs znane jest tylko i wyłącznie z jednej rzeczy — serii State of Decay. I w tym temacie niewiele się zmieni, bo po wydaniu drugiej odsłony, ekipa zajmuje się pracami nad State of Decay 3. Kiedy premiera? Na razie niczego nie potwierdzono, dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość.

World’s Edge – na razie tajemnica

Ostatnim projektem studia było Age of Mythology: Retold, wydane w połowie 2024 roku. Co dalej? Obecnie trudno jest przewidzieć, nad czym pracują deweloperzy. Nie ujawniono żadnych informacji na temat ich nowej gry, czy udziału w pracach nad jakimkolwiek projektem.

Arkane Lyon – znana marka w drodze

Czas na studia wchodzące w skład rodziny Bethesdy. Jeżeli mowa o Arkane Lyon, to mowa o ludziach mających w portfolio genialnie, choć niedocenione Deathloop. Wiemy, że pracują nad Marvel’s Blade. Nie wiemy jednak, kiedy gra pojawi się na rynku. Różne źródła sugerują, że poczekamy przynajmniej kilka lat.

Bethesda Game Studios – nadchodzi gigant

Perła w koronie, czyste złoto i najważniejszy element składowy. Deweloperzy z Bethesda Game Studios wydali w ubiegłym roku Starfielda, a teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę kultowej, legendarnej serii. Wszyscy czekamy na The Elder Scrolls 6. To po prostu musi się udać, mowa bowiem o jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Kiedy premiera? Sam chciałbym to wiedzieć…

id Software – gotowi na sieczkę?

Nowa pozycja od id Software będzie brutalna, krwawa i jedyna w swoim rodzaju. Chodzi oczywiście o grę DOOM: The Dark Ages, czyli kolejną odsłonę ich autorskiej serii, którą rozwijają od lat. Tytuł został zapowiedziany w tym roku i wzbudził ogromne zainteresowanie fanów. Co może się nie udać? Najpewniej nic – to fachowcy, którzy doskonale wiedzą, czego oczekują ich fani. Premiera w 2025 roku!

MachineGames – dajmy im odpocząć!

Zespół MachineGames dopiero co wydał grę Indiana Jones i Wielki Krąg. Tytuł okazał się sprostać oczekiwaniom fanów i jest jedną z najlepszych w obecnej ofercie abonamentu Xbox Game Pass. Czy twórcy pracują już nad czymś nowym? Ciężko powiedzieć, póki co nie prezentowano żadnych teaserów czy zapowiedzi. Wiemy jednak, że deweloperzy chętnie wróciliby do marki Wolfenstein. Może właśnie to będzie ich kolejnym projektem? Brałbym w ciemno!

ZeniMax Online Studios – bez konkretów

ZeniMax Online Studios od wielu lat jest zajęte rozwijaniem gry The Elder Scrolls Online i to w zasadzie jedyna rzecz, która w ich kontekście jest pewna. Pojawiły się plotki, jakoby mieli pracować nad nowym IP. Czy to pewne? Nie wiadomo. Wiemy tyle, że sieciowe Scrollsy nadal żyją i mają się bardzo dobrze.

Elsewhere Entertainment

Pora na rodzinę Blizzarda i Activision. Na początek ekipa z bodaj najmniejszą liczbą konkretów, czyli Elswhere Entertainment. Co jest pewne? Nie będą pracować nad żadną odsłoną Call of Duty. Ich zadaniem ma być stworzenie czegoś w rodzaju najnowocześniejszego doświadczenia nowej generacji gier. Co to będzie? Ciężko powiedzieć! Ale może będzie super. Co ważne, ekipa jest z… Polski.

Infinity Ward

Studio Infinity Ward to prawdziwi giganci shooterów i w tym temacie nic się nie zmienia. Ich flagowym produktem jest oczywiście Call of Duty: Modern Warfare, a ich ostatnią odsłoną była ta wydana w 2022 roku. Obecnie mają pracować nad kolejną częścią, która być może pojawi się w 2026 roku. To znaczy, na pewno pojawi się wtedy jakiś CoD. Najpewniej ich autorstwa.

Raven Software

Kolejna ekipa doświadczona w marce Call of Duty. Raven Software jest głównym twórcom sieciowego i darmowego Warzone, choć ma w portfolio też inne projekty. Niedawno byli odpowiedzialni m.in. za kampanię w Call of Duty: Black Ops 6. Wyszło im nieźle, dlatego trzymam kciuki za kolejny projekt. Póki co nie ma żadnych informacji na jego temat.

Sledgehammer Games

Znowu studio od Call of Duty, ale nieco mniej lubiane. Choćby dlatego, że maczali palce w strasznym flopie, jakim było Modern Warfare z 2023 roku. Pewne jest, że wydadzą nowy projekt związany z kasową marką. Nie wiadomo, kiedy i co konkretnie.

Treyarch

Studio Treyarch ma ręce pełne roboty. Po pierwsze, w dalszym ciągu rozwijają Call of Duty: Black Ops 6, które zostało wydane całkiem niedawno. Na horyzoncie majaczy już jednak kolejna duża odsłona serii, w którą będą zaangażowani. Premiery od nich nie oczekiwałbym w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Blizzard Entertainment

Ci goście też mają co robić. Sami wiecie — Diablo IV, dalsze wspieranie World of Warcraft i tak dalej. Na pewno anulowaniu uległa ich survivalowa gra zapowiedziana na początku 2024 roku. Od tego czasu nie wiadomo, czy mają w zanadrzu jakieś nowe IP, czy też kontynuację jednej z posiadanych serii.

Jak widać, potencjalnych nowych gier jest mnóstwo. Na razie nie wiadomo, które z nich na bank trafią do Xbox Game Pass. Pewniaki to Avowed i South of Midnight, choć Fable czy nowe Gearsy również powinny tam trafić. Jest na co czekać i dobrze, że wiele z nich trafi na rynek jeszcze w 2025 roku.

