Nowe gry na PS4 i PS5. PlayStation poleca nostalgiczne tytuły

Nic tak nie cieszy serc graczy jak nowe gry, a tak się składa, że PlayStation ponownie wybrało swoje rekomendacje tegotygodniowych premier. W co ciekawego można zagrać w najbliższym czasie?

Bez wątpienia w tym tygodniu króluje nostalgia. Tak na pewno mogę powiedzieć o 3 z 4 polecanych tytułów. Nie oznacza to jednak, że nieco młodsi gracze nie będą mieli, czym się zainteresować.

Jurassic World Evolution 2 (9 listopada – PS4, PS5) to gra w sam raz dla fanów Parku Jurajskiego, bowiem w tej produkcji zadaniem jest zaprojektowanie i prowadzenie właśnie takiego ośrodka. Deweloperzy dodali również specjalny tryb, w którym przeżyjecie najważniejsze wydarzenia znane z dużego ekranu.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (11 listopada – PS4, PS5) to najbardziej kompletne wydanie piątych Pradawnych Zwojów. Poza wszystkimi dodatkami, znajdziecie masę fanowskich dodatków, w tym tych fabularnych oraz takich dodających ogrom nowego ekwipunku. Nie zabrakło nowych aktywności pobocznych takich jak łowienie i rozwijanie własnego zbioru akwarium.

GTA The Trilogy The Definitive Edition (11 listopada – PS4, PS5), czyli długo wyczekiwana składanka trylogii Grand Theft Auto. W ramach tego wydania otrzymacie „trójkę”, Vice City i San Andreas. Twórcy postanowili nieco odświeżyć oprawę graficzną, ale zachowali przy tym ducha oryginałów. Usprawniono także sterowanie, które nieco przypomina to z piątej odsłony cyklu.

Epic Chef (11 listopada – PS4) to dosłowny mix tak wielu gatunków, że podobnej produkcji nigdy wcześniej nie widziałem. Wcielcie się w kucharza w średniowiecznym świecie fantasy, który próbuje wspiąć się na szczyt kariery zawodowej. Rozwijajcie własne hodowle, z których będziecie czerpać składniki do swoich potraw. Nie zabrakło smoków, jednorożców i kolorowej, przyjemnej dla oka grafiki.

