Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które wywołają okrzyki radości

To będzie wielki powrót jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Szykujcie swoje PC i konsole na premiery gier na listopad 2021.

Here we go again… Jeśli znajome jest Wam to kultowe zdanie, to wiecie już, co nadciąga. Rockstar Games po długiej przerwie w końcu wypuści jakieś gry. To jednak nie jedyna bomba z zaplanowanym wybuchem na nowy tydzień. Tak się składa, że najważniejsze premiery to same kontynuacje popularnych hitów w swoich gatunkach. Zżera już Was ciekawość? Nie krępujcie się, by obejrzeć materiał wideo z zestawieniem gier na cały miesiąc lub poniżej poczytajcie o nowościach tygodnia.

Najlepsze premiery gier listopad 2021 – przegląd tygodnia

Football Manager 2022

Platformy: PC, XSX, XONE

Data premiery: 9 listopada

Producent: Sports Interactive

Wydawca: SEGA

Zamiast strzelać bramki na Alianz Arena lub Camp Nou wolicie spędzać czas na analizowaniu taktyki i ustawianiu wyjściowej jedenastki? Myślę, że Football Manager 2022 spełni Wasze wszelkie potrzeby. Jako wirtualny manager staniecie za sterami ulubionych drużyn, mogąc kompletnie nimi zarządzać. Ale uprzedzam to bardzo głęboka woda, w której zanurzycie się po same uszy w wybieraniu formacji, obrocie zawodnikami w oknach transferowych, rozwoju piłkarzy czy śledzeniu wyników w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach.

Jurassic World Evolution 2

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 9 listopada

Producent: Frontier Developments

Wydawca: Frontier Developments

Trzymam kciuki za to, aby twórcy Jurassic World Evolution 2 nie popełnili tych samych błędów, co za pierwszym razem. Oby aspekt ekonomiczny był bardziej rozbudowany, możliwości upiększania parku mniej ograniczone. Natomiast misje niech będą większym wyzwaniem, nadto, by nie były zbyt powtarzalne. Jeśli to się uda, to wreszcie skupimy się na realizacji dziecięcych marzeń – budowie parku z dinozaurami!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 11 listopada

Producent: Rockstar Games

Wydawca: Rockstar Games

Rockstar Games nie ma ostatnio łatwego życia. Ich fani czekają na GTA VI, a oni chcą odcinać kupony od starych części gry. Ale dobra, nie narzekajmy przed sprawdzeniem odświeżonej trylogii, bo może będzie lepiej niż myślimy. Wcale nie poszli na łatwiznę jak konkurencja. Zmienili silnik graficzny, dodali nowe efekty oświetlenia, a postacie zyskały unikalny styl. Pozostaje jeszcze tylko sprawdzić, czy także gameplay załapie się na jakieś usprawnienia.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 11 listopada

Producent: Bethesda Softworks

Wydawca: Bethesda Softworks

Nie jest to lekka przesada z kolejną edycją Skyrim? To w sumie legendarna gra, więc Bethesda w jakiś sposób powinna świętować jej 10. urodziny, a ten nie wydaje się aż tak zły (oczywiście, lepsza byłaby zapowiedź TES VI). Najnowsze wydanie nie wprowadzi zbyt wielu nowości, acz jeśli nie graliście z modyfikacjami, to czeka Was miła niespodzianka. W grze znajdziemy 500 najlepszych modów, które dodają misje, nowy ekwipunek, zaklęcia, wrogów i coś dla fanów wędkarstwa.

Battlefield 2042

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 12 listopada (wczesny dostęp)

Producent: EA DICE / Digital Illusions CE

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Battlefield 2042 oficjalnie zadebiutuje 19 listopada, ale osoby, które zakupiły pre-order mogą sprawdzić sieciowego FPS-a już tydzień wcześniej. Właśnie trzeba podkreślić, że w menu gry nie znajdziemy trybu fabularnego. Nowa odsłona kompletnie skupi się na rywalizacji graczy – zdobywaniu fragów, przejmowaniu terenu i przedmiotów. Będzie kilka klasycznych opcji rozgrywania meczów, a też co nieco nowych, jak choćby Portal, w którym możemy wziąć udział w ogromnej bitwie armii z różnych epok.