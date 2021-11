Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. Co będzie czekać w PS Store poza Call of Duty: Vanguard?

Nowe gry tego tygodnia na sprzęty PlayStation to kilka bardzo zgrabnych tytułów, w które z pewnością będzie chciał zainwestować niejeden gracz. Dosłownie w nadchodzących dniach bez przerw do PS Store wejdzie coś wartego ogrania.

Nowe gry na PS4 i PS5: 1 listopada – 7 listopada 2021

1 listopada

Tydzień rozpoczął Sword of the Necromancer (PS4, PS5), czyli roguelike 2D, w którym przyjdzie graczom zwalczyć lochy pełne potworów, aby przywrócić do życia swoją ukochaną. By dotrzeć do celu, należy stoczyć bój z tytułowym nekromantą, co pozwoli pozyskać moc ożywienia stęksnionej miłości.

2 listopada

First Class Trouble (PS4, PS5) to kolejna wariacja papierowej Mafii, w której gracze podzieleni na niejawne grupy starają się wyeliminować swoich przeciwników pod przykrywką. Kto wygra? Ludzie? Androidy? Zmierzcie się w rozgrywce i sprawdźcie. Uwaga – tytuł jest przewidziany za darmo dla subskrybentów usługi PS Plus w listopadzie 2021 roku.

3 listopada

Bloodshore (PS4) to interaktywny film akcji opowiadający o rozgrywce typu battle royale. W graczy wcielają się streamerzy, osoby z branży rozrywkowej i… więźniowie wcześniej skazani na śmierć. Czeka tu Was masa wyborów do podjęcia, więc tytuł można ograć kilka razy.

Teraz coś dla fanów Pasjansa, ponieważ The Solitaire Conspiracy (PS5) jest wyraźnie inspirowany tytułem dodawanym wraz z wcześniejszymi wersjami Windowsa. Całość została dopieszczona przepięknym digital artem, więc jest na czym zawiści oko podczas przekładania kart.

4 listopada

Demon Turf (PS4, PS5) przypadnie do gustu nieco młodszym fanom platformówek 3D. Wcielcie się Beebz, która chce zostać królową demonów. Wielu zaciekawi pewnie nietypowa oprawa graficzna, która jest mieszanką kilku różnych stylów graficznych. Sama bohaterka jest spritem 2D, a reszta obiektów wyróżnia się cell-shadingowym konturem.

Czas na coś idealnego, aby poruszać się w domu. Just Dance 2022 (PS4, PS5) to kolejne wydanie tego tanecznego cyklu. Choć tytuł tym razem nie zaoferuje nowości pod kątem mechanik, graczy czeka masa nowych utworów od wielu wykonawców, w tym np. Believer od Imagine Dragons.

Kojarzycie tę nieco starszą markę firmy SEGA z postacią z wielkim wiertłem? Czas na wielki powrót! Mr. DRILLER DrillLand (PS4, PS5) to nowe spojrzenie na serię gier o specyficznych układankach logicznych, które polegają na przewiercaniu się przez następne klocki.

5 listopada

Tak, to już w tym tygodniu zadebiutuje Call of Duty: Vanguard (PS4, PS5), czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych FPS-ów tego roku. W przeciwieństwie do Battlefield 2042, nowy CoD zaoferuje oprócz trybu multiplayer także kampanię dla jednego gracza.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5) to gratka dla fanów anime, Gundamów i walk przeogromnych robotów. Znajdziecie tu to wszystko, a nawet znacznie więcej. Gra jest mocno powiązana z Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 i ma wpływ na progress również w tej produkcji.

Na pewno godnymi uwagi są także gry z innych platform, które pojawią się w tym tygodniu.