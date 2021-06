Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu. Oto 5 gorących premier [WIDEO]

Zagraniczny kanał PlayStation Access przygotował przegląd premier na konsole PS4 i PS5 w tym tygodniu. Nowe gry bez wątpienia trafią w gusta naprawdę wielu graczy, ponieważ znajdziemy tutaj coś dla każdego.

Kolejny tydzień oznacza każdorazowo kolejne nowe gry na PS4 i PS5. W najbliższych dniach będziecie mogli zakupić naprawdę świetne tytuły. Aż dwia pierwsze z nich znajdziecie teraz w abonamencie PS Plus, dlatego w tym miesiącu abonenci nie powinni mieć powodów do narzekań.

Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu:

Swoją premierę zaliczyło już Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (1 czerwca PS4, PS5), czyli remaster remastera z 2012 roku. Tak, rzeczywiście jest to trzecie podejście twórców do tej samej gry. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z najbardziej kompletną wersją, która otrzymała zupełnie nowy silnik graficzny oraz nowe tryby. To dobra okazja, by nadrobić produkcję, jeżeli wcześniej nie mieliście z nią styczności.

Operation Tango (1 czerwca, PS5) to kooperacyjny tytuł, gdzie wcielimy się w policjantkę i hakera, aby razem ze znajomym zmierzyć się z szeregiem niebezpiecznych misji. Ważnym aspektem gry jest zupełnie inny zestaw umiejętności bohaterów, którzy charakteryzują się zupełnie innym gameplayem. W związku z tym dobrym pomysłem będzie zmiana ze swoim kompanem, aby przejść każdy z poziomów dwukrotnie, ale w różnych rolach.

Stonefly (1 czerwca PS4, PS5) to tytuł adventure, w którym zwiedzimy świat niebezpiecznej fauny i flory z poziomu miniaturowego człowieczka. Wraz z postępami w fabule ulepszymy naszego robaczego mecha. Twórcy zapewniają, że napotkane postacie będą grały tutaj główną rolę w historii.

Necromunda: Hired Gun (1 czerwca PS4, PS5) opowiada o najemniku w uniwersum Warhammera 40,000. Wraz z naszym psim towarzyszem złoimy skórę przeciwnikom. Nie zabraknie masy broni, ulepszeń (w tym dla naszego pupila) i mechanik kojarzących się z serią Doom. To bardzo dynamiczna produkcja, gdzie nie zabraknie arcade’owych mechanik.

Ghosts 'N Goblins Resurrection (1 czerwca PS4, PS5) bez wątpienia spodoba się fanom retro gamingu. Ten tytuł czerpie garściami z Ghosts 'n Goblins i Ghouls 'n Ghosts, jednakże jest to zupełnie nowa odsłona, a nie remake lub remaster. Platformówka została oprawiona w bajkową stylistykę graficzną. Twórcy zadbali także o tryb kooperacji, który ma ułatwić rozgrywkę.