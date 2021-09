Dalej kłócą się, które PS5 chłodniejsze. Są nowe testy z pomiarem temperatury

Tester porównał obie wersje konsoli PlayStation 5. Według jego wyników nowsza PS5 wcale nie musi być cieplejsza, jak początkowo zakładano.

Ostatnio w Internecie miała miejsce burzliwa dyskusja o nowej wersji PlayStation 5 (CFI-1100). Wspominaliśmy już o testach Austina Evanasa oraz odmiennym komentarzu Digital Foundry. Według tego pierwszego rzekomo CFI-1100 ma gorsze chłodzenie (za sprawą mniejszego radiatora) niż oryginalna wersja PS5. Ma być to spowodowane wykorzystaniem przez inżynierów tańszych i gorszej jakości materiałów. To z kolei, jak twierdził Evans, doprowadzi do przegrzania się sprzętu. Czy to rzeczywiście prawda? Na kanale Hardware Busters International pojawiły się dwa materiały, które przeczą takiej tezie.

Autor wykonał szereg testów i prób z nową wersją PlayStation 5. Według niego nowsze egzemplarze konsoli są chłodniejsze niż te premierowe. Różnica to około 11 stopni Celsjusza na procesorze. Z drugiej strony wersja CFI-1100 gorzej radzi sobie z pamięcią podczas obciążenia: różnica około 7 stopni Celsjusza na korzyść oryginalnej PS5. Tester uważa, że nowsza konsola choć lżejsza, to radzi sobie lepiej z wyższą temperaturą. To przecież był nieodłączny problem konsol Sony. Wiele osób podważało wyniki testów.

Dlatego powstał drugi materiał z jeszcze większą dokładnością pomiarową. Na powyższym filmiku możecie zobaczyć, w jaki sposób testowano urządzenie. Co ciekawe, twórca zainstalował 12 sensorów w konsoli, aby dokładnie zmierzyć temperaturę. Poniżej znajdziecie tabelkę z temperaturami z obu wersji konsol. Autor zaznacza, że są to wyniki po godzinie intensywnego grania.

Wydaje się, że nowa wersja PS5 nie jest gorsza, jak się na początku zakładano. Wciąż nie pojawiły się jeszcze testy Digital Foundry.