Już dzisiaj o godzinie 17:00 w sklepie Epic Games Store zostanie udostępniona nowa gra za darmo. Zanim to jednak nastąpi, na platformie możecie odebrać Mortal Shell oraz darmowe DLC Anniversary Party Favor do gry World of Warships. Więcej szczegółów znajdziecie w osobnej wiadomości. Oprócz tego informowaliśmy Was o darmowej grze łączącej elementy horroru z pierwszoosobową strzelanką. Produkcja nie spodoba się jednak osobom, które boją się pająków. Do tego pojawił się przygodowy horror z wysokimi ocenami.

Hermes’ Runner to kolejna gra za darmo na Steam

Nie jest to koniec darmowych prezentów dla graczy PC. Kolejnym jest produkcja pod tytułem Hermes’ Runner, stworzona przez niezależne studio Hermes Devs LLC. Jeśli lubicie szybką akcję, parkour, a także stylową rozgrywkę, powinna Wam się podobać. Tytuł udostępniono za darmo w ramach wczesnego dostępu.

Wcielamy się w kuriera, który dzięki butom tytułowego Hermesa przemierza miasto w szalonym tempie. Bogowie rządzą światem korporacji i nie lubią czekać – naszym zadaniem jest więc dostarczać paczki na czas i jednocześnie zostawiać swój artystyczny ślad na ulicach. W tym celu gra przenosi nas do dość przerysowanej i definitywnie kapitalistycznej Grecji, a miasto pełne jest reklam i sztucznych ideałów.

Podsumowując, do najważniejszych cech produkcji możemy zaliczyć: bardzo dynamiczną rozgrywkę (wykorzystujemy tutaj system oparty na regularnym rozpędzaniu się), dostawy, dzięki którym poznajemy różne postacie, a także pewnego rodzaju tagowanie miasta. Możemy malować grafitti czy też używać bomb z farbą.

Źródło: Steam