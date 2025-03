Jeśli się boicie pająków, uważajcie. Darmowa gra na Steam łączy horror i FPS-a

Nienawidzę pająków, ale mimo to czerpałem dziką radość z oglądania zaskakująco solidnych filmów w stylu niedawnego „Robactwa” (reżyser zajmuje się nowym „Martwym Złem”!) czy „Gniazda Pająka”. W kinie od dawna nie było przerośniętych insektów i owadów zagrażających zdrowiu bądź życiu zwyczajnych ludzi. Skoro pustkę tę udało się niejako wypełnić w kinie, to może i warto również postarać się to zrobić w grach wideo?

Na taki pomysł wpadł niezależny deweloper, którego Creepy Crawling jest dostępne jako nowa gra za darmo na Steam. Wyjątkowa, mocno unikatowa oprawa wizualna, a także ciekawe połączenie FPS-a z horrorem z pająkami w roli głównej. Jeśli się boicie, to nie grajcie, ale być może ominie Was coś naprawdę ciekawego. Z opinii w internecie wynika, że to zaskakująco solidna, krótka przygoda, niestety mająca sporo bugów. Żaden nie powinien jednak całkowicie zepsuć Wam przyjemności z rozgrywki.

„Nasz bohater obudził się w czymś, co wydaje się być szpitalem i nie pamięta niczego, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Musi znaleźć wyjście, odkrywając, co czai się w cieniu” – czytamy w opisie produkcji. Twórcy ostrzegają, że nie jest to dobra gra dla osób z zaawansowaną arachnofobią, a także tych, którzy boją się jump scare’ów. Żeby nie było – ostrzegałem.

Źródło: Steam