Gra za darmo na Steam. Przygodowy horror z ocenami 96/100, o miłości i nienawiści

Jedną z premier marca na Steam okazała się „przytłaczająco pozytywnie” oceniana gra za darmo, która nie każdemu może przypaść do gustu, ale jak już wsiąkniemy, to na dobre.

Oto kolejna warta odnotowania gra za darmo na Steam, która posiada oceny wystrzelone w kosmos. Ponad 800 osób postanowiło wystawić recenzję tej nowości, a średnia z wszystkich wynosi niemal 100/100. I nie – nie jest to duża, a nawet średnia gra, jeśli chodzi o rozmach. To indyczek dla fanów przygodowych japońskich horrorów, który opowiada o miłości dwóch mężczyzn. Kto chce natomiast pograć w darmowe gry większego formatu, tutaj zebraliśmy aż 50 najlepszych premier free to play z marca 2025 roku.

Nowość na Steam. Doceniona gra za darmo

Dzisiaj prezentujemy kolejną premierę marca na Steam, która niezwykle spodobała się graczom. Mowa o Saihate Station i nie tylko wysokie noty są w tym przypadku warte zauważenia, ale również ich liczba. Rzadko zdarza się, by mały indyk zebrał w tak krótkim czasie ponad 800 recenzji od użytkowników!

Jak zaznaczają twórcy gry, oddają w nasze ręce grę przygodowy, eksploracyjny horror. Opowiada o współzależnej, pełnej miłości i nienawiści relacji między dwoma mężczyznami. Deweloper jednocześnie ostrzega, że jego gra może być nieodpowiednia dla osób, które mają trudności z odróżnianiem fikcji od rzeczywistości, zmagają się z problemami ze zdrowiem psychicznym lub są podatni na nadmierną stymulację.

No a o czym opowiada Saihate Station? W grze poznamy dwóch mężczyzn, którzy pracują razem w korporacji. Jeden wesoły i rezolutny, drugi powolny i zamknięty w sobie. Wracając ostatnim pociągiem do swoich domów, budzą się na opuszczonej stacji. Gra posiada wiele zakończeń, niski poziom trudności i skupia się na relacjach. Odnajdziemy tutaj również sporo niepokoju, przemocy i sprzecznych moralnie wyborów.

Saihate Station – pobierz za darmo na Steam (gra posiada napisy w języku angielskim)

Źródło: Steam