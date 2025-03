Mówice, co chcecie, ale Mortal Shell to naprawdę udana gra, szczególnie gdy nie trzeba za nią płacić, a wystarczy tylko odebrać na Epic Games Store. Fani soulslike’ów nie dostaną co prawda doświadczenia na tak wysokim poziomie jak choćby Elden Ring, ale to nadal jeden z najlepszych naśladowców mistrzów z From Software. Na co więc czekacie? Przypominamy, że macie tylko kilka godzin, aby nie musieć się martwić, że oferta Wam ucieknie. Gra za darmo dostępna jest do godziny 17:00.

Jak widzicie, to nie wszystko. Razem z pełnoprawną grą, fani szalenie popularnej sieciowej (i darmowej!) produkcji mogą zgarnąć bez żadnych opłat DLC. Jeśli więc gracie w World of Warships, lepszej opcji nie znajdziecie. Aby zgarnąć ten dodatek, musicie mieć zainstalowane lub przypisane do konta samo World of Warships. W przeciwnym razie sklep nie pozwoli Wam na odebranie produktu.

I choć Mortal Shell przestanie być dostępne po wspomnianej wyżej godzinie, nie będzie źle. Głównie dlatego, że już znamy tytuł kolejnej darmowej produkcji od Epica. I nie będzie to nic z segmentu „małe, niezależne indyki”, bo za darmo zgarniemy Jurassic World Evolution 2! Jeśli nie wiecie, to druga część strategii/gier o zarządzaniu w tematyce Parku Jurajskiego. I to naprawdę udana! Twórcy znacznie rozwinęli ideę poprzedniczki, dorzucając mnóstwo zawartości, w tym wiele kampanii dla fanów filmów.

Źródło: Epic Games Store