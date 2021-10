Nowa aktualizacja do FIFA 22 już jest, choć na razie tylko na 2 platformach

Wczoraj wyszła nowa aktualizacja do gry FIFA 22 o nazwie Title Update 2. Na ten moment przewidziana jest tylko dla dwóch platform i wprowadza masę zmian i poprawek.

Omawiany patch do FIFA 22 został udostępniony obecnie tylko na PC i platformie Google Stadia – informuje DualShockers. Konsole jeszcze go nie otrzymały, aczkolwiek nie powinna być to kwestia tygodni, a wręcz raczej dni. Co takiego zmienia się w grze?

FIFA 22 Title Update 2 – Patch Notes:

FIFA Ultimate Team

Wprowadzono następujące zmiany:

Kolejność rzutów karnych będzie teraz ustalana na podstawie atrybutu rzutów karnych.

Jeśli zawodnicy mają ten sam atrybut rzutów karnych, to o kolejności decydować będzie siła strzału i atrybuty wykończenia.

Po ukończeniu zawodów FUT Champions Finals i zakwalifikowaniu się do kolejnych, podczas gdy istniejące zawody są nadal aktywne, interfejs użytkownika FUT Champions Finals będzie teraz informował graczy, że nie mogą oni ponownie zakwalifikować się do istniejących zawodów.

Po zakwalifikowaniu się do Finału Mistrzów FUT, zostanie wyświetlony nowy ekran po meczu, aby powiadomić graczy o zakwalifikowaniu się.

Usunięto następujące problemy:

Wskaźnik UI passy zwycięstw nie pojawiał się po wygraniu dwóch meczów Division Rivals z rzędu. Był to tylko problem wizualny.

W rzadkich przypadkach mecz Division Rivals mógł się niepoprawnie rozpocząć, a na ekranie pojawiał się i pozostawał komunikat o braku aktywności.

Niektóre zestawy mogły kolidować z zestawem sędziego podczas meczów.

Okno postępu FUT Champions Finals nie wyświetlało znacznika wyboru obok wskaźnika Rangi I po jego osiągnięciu. Był to tylko problem wizualny.

Po osiągnięciu nowego etapu w Division Rivals, ekrany po meczu nie podświetlały nowego etapu. Był to wyłącznie problem wizualny.

W Squad Battles, na ekranie wyboru przeciwnika wyświetlane było puste miejsce obok oceny i chemii wybranego przeciwnika.

Po osiągnięciu nowej Rangi w Bitwach Drużynowych, ekran po meczu nie wyświetlał zaktualizowanego wskaźnika wizualnego dla Rangi. Był to tylko problem wizualny.

Podczas odbierania nagród za Finały Mistrzów FUT, nad animacją nagród pojawiał się wyskakujący komunikat o zakończeniu wydarzenia.

[Tylko na Google Stadia] Mecze przeciwko SI CPU nie wliczały się do licznika rozegranych gier

Tło Tifos nie zawsze było wyświetlane poprawnie.

Na ekranie meczów towarzyskich FUT pojawiały się pewne zastępcze elementy wizualne.

Gameplay

Wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono skuteczność blokowania przez zawodników sterowanych przez SI podań lobbowanych i dośrodkowań.

Konkretnie, zawodnicy sterowani przez SI mogli wcześniej zbytnio rozciągać się przy próbach blokowania podań i dośrodkowań.

Drużyny SI CPU są teraz bardziej skłonne do popełniania fauli podczas meczów rozgrywanych na poziomie trudności Semi-Pro i wyższym.

Zmiana ta nie dotyczy meczów rozgrywanych z włączonym trybem zawodnika.



Usunięto następujące problemy:

[Tylko na PC] Naprawiono niektóre przypadki zacinania się obrazu występujące po wykonaniu Ruchów Umiejętności podczas meczów.

W przypadku prośby o wykonanie Strzału Finezyjnego, zawodnik może niekiedy zrobić wszystko, aby wykonać go swoją dominującą stopą.

Cecha Strzał Zewnętrzną Stopą nie działała poprawnie.

Kiedy dwóch zawodników dotyka piłki w tym samym czasie, piłka mogła czasami w sposób niezamierzony wylecieć wysoko w powietrze.

Podczas próby osłaniania piłki po dotknięciu, zawodnik może czasami poruszać się w sposób nieregularny.

W rzadkich sytuacjach, zawodnik może zniknąć z boiska podczas meczu.

W rzadkich przypadkach sędzia mógł nieprawidłowo zarządzić rzut wolny wewnątrz pola karnego zamiast rzutu karnego.

Ustawienie automatycznego przełączania zawodników nie zawsze działało poprawnie.

W meczach Pro Clubs i Player Career, atut Specjalista od ustawiania akcji nie działał podczas rzutów wolnych i rzutów karnych.

Bramkarze mogli nieumyślnie wykonywać rzuty karne na całym boisku.

Podczas wykonywania ataku w polu karnym, piłka mogła czasami nieumyślnie zmierzać w kierunku bramki obrońcy.

Gdy zawodnik był wzywany na krótki róg, mógł czasami wykonać niepotrzebne gesty humanizacji zawodnika.

Przy próbie obrócenia się podczas sprintu, zawodnik może czasami nie zdążyć dotknąć piłki.

Tryb kariery

Wprowadzono następujące zmiany:

Dodano sceny wiadomości dla losowań UEFA Europa League i UEFA Champions League.

Dostosowano logikę wyboru celu kariery zawodnika, aby uwzględnić trudność niektórych celów.

Przeniesiono wyskakujący komunikat o niedostępnym zawodniku (zawodnikach), aby pojawiał się w trakcie przepływu przedmeczowego, a nie w centrum trybu kariery.



Rozwiązano następujące problemy:

Zawodnicy Akademii Młodzieżowej mogli znikać na początku drugiego sezonu.

Czasami Formularz Meczowy zawodnika mógł się nieprawidłowo zmniejszać po ukończeniu meczu, w którym był on rezerwowym.

W rzadkich sytuacjach, gdy zawodnik wchodził jako rezerwowy w Karierze Zawodnika, obie drużyny mogły być ustawione na tej samej połowie podczas rozpoczęcia meczu.

Potencjał zawodnika młodzieżowego mógł zostać niepoprawnie zmniejszony, jeśli został on podpisany do składu seniorów pod koniec sezonu, bez pozostałych meczów do rozegrania.

W karierze zawodnika, cele meczowe, które były zbyt podobne, mogły się przypadkowo pojawić.

W Karierze zawodnika, OVR mogło nieprawidłowo wyświetlać wiele wartości w różnych menu.

Dźwięk wywiadu po meczu mógł zostać uszkodzony, gdy włączone było ustawienie Wyłącz całą muzykę dla celów transmisji strumieniowej.

Nazwy ćwiczeń treningowych mogły być wyświetlane w nieprawidłowych miejscach interfejsu użytkownika.

Hub drużyny mógł pozostać przewijany, nawet jeśli na ekranie pojawiła się wyskakująca wiadomość.

Podczas próby wycofania zawodnika w centrum drużyny, dotkniętym zawodnikiem był ten, który był wyświetlany w panelu podglądu, zamiast podświetlonego zawodnika.

Niektóre mecze międzynarodowe nie były wyświetlane w kalendarzu.

Ekran występu zawodnika nie zawsze wyświetlał headshoty 2D.

W Karierze zawodnika, stworzony zawodowiec nie był przypadkowo wybierany dla niektórych meczów reprezentacji narodowej.

Menu zastępcze było nieprawidłowo widoczne podczas wchodzenia do Ustawień gry w trakcie meczu.

Podczas szybkiej symulacji meczu, żółte i czerwone kartki mogły być wyświetlane na zielono w interfejsie użytkownika.

VOLTA FOOTBALL

Wprowadzono następujące zmiany:

Podczas wyszukiwania meczu w VOLTA SQUADS, widżet Cele jest teraz obecny po prawej stronie zamiast informacji o awatarze.

Wydłużono czas wyświetlania strzałek w górę i w dół na ekranie wyników w VOLTA ARCADE i przesunięto je w lewo, aby poprawić przejrzystość.

Podczas przeglądania Sklepu lub dostosowywania awatara będzie wyświetlany cały strój awatara, zamiast przybliżania kamery na konkretny element ubioru.

Po ukończeniu turnieju VOLTA ARCADE i zdobyciu poziomu awatara na ekranie po turnieju będzie teraz osobno wyświetlana ilość VOLTA COINS zdobytych odpowiednio podczas zdobywania poziomu i podczas turnieju.

W rezultacie gracze mogą teraz przeglądać ten element UI, ale nie będą już mogli zaznaczać poszczególnych awatarów.

Rozwiązano następujące problemy:

Licznik czasu VOLTA ARCADE czasami wyświetlał niedokładny czas. Był to tylko problem wizualny.

Całe lobby mogło zostać przypadkowo opuszczone, gdy kapitan anulował dobieranie graczy.

Podczas meczów wibracje kontrolera mogły się niezamierzenie utrzymywać.

Przy próbie kojarzenia, gdy kojarzenie było wyłączone, gracze mogli zobaczyć nieprawidłowy komunikat wyskakujący.

Wskaźnik zielonej strzałki mógł być wyświetlany w nieprawidłowym miejscu na ekranie po zakończeniu meczu.

W grze VOLTA ARCADE obok imienia awatara mogła być wyświetlana nieprawidłowa odznaka.

Narracja w menu nie zawsze działała poprawnie.

Wyświetlenie ekranu Witamy w grze VOLTA ARCADE mogło trwać dłużej niż zamierzano.

Na ekranie Wybierz umiejętność podpisu nie był wyświetlany nagłówek i ogólne podsumowanie.

Widżet awatara mógł nakładać się na inne elementy interfejsu użytkownika.

W opcji menu pauzy Lista graczy brakowało wskaźnika wizualnego.

Wyświetlenie kafelków sklepu mogło trwać dłużej niż zamierzano.

Gracze AI w obu drużynach mieli białe wskaźniki zawodników.

Podczas celebracji goli awatary mogły niepoprawnie przechodzić przez ściany.

Pro Clubs

Wprowadzono następującą zmianę:

Dodano opcję przełączania wyglądu wskaźnika Player Performance w UI gry.

Opcję tę można znaleźć w zakładce Wizualne w Ustawieniach gry, gdy jest ona wstrzymana podczas meczu.

Dodano opcję regulacji poziomu dźwięku aktywacji Perku.

Opcję tę można znaleźć w zakładce Audio w Ustawieniach gry, kiedy gra jest wstrzymana podczas meczu.

Rozwiązano następujące problemy:

Czasami menu mogło działać z mniejszą prędkością niż zamierzano.

Niektórzy gracze mogli widzieć zestawy inne niż te wybrane przez kapitana w trakcie przepływu przedmeczowego.

Wskaźnik zagrożenia mógł niepoprawnie poruszać się po boisku.

Nakładka Zawodnik meczu niepoprawnie wyświetlała się jako pusta.

Nazwiska zawodników nie były poprawnie wyrównane na ekranie Taktyka klubowa.

Ogólne, dźwiękowe i wizualne

Wprowadzono następujące zmiany:

Zaktualizowano niektóre zestawy, celebracje, pakiety transmisyjne, stadiony, obrazy zawodników 2D, sceny przedmeczowe, formatowanie tekstu UI, elementy UI, tablice reklamowe, linie komentarzy, przejścia, przyśpiewki tłumu i hymny.

Dodano możliwość wykonywania celebracji JUL-a dla dodatkowych zawodników.



Rozwiązano następujące problemy:

Usunięto przypadki nakładania się na siebie, nieprawidłowego, niejasnego wizualnie i zastępczego tekstu pojawiającego się w niektórych menu.

Usunięto przypadki nieostrych elementów interfejsu użytkownika.

Usunięto rzadki problem ze stabilnością, który mógł wystąpić podczas meczów.

Przy próbie wyświetlenia filmu EATV z menu głównego na pełnym ekranie efekt przejścia był wyświetlany nieprawidłowo.

Usunięto kolejne przypadki nieprawidłowego rozmiaru modeli graczy pojawiających się w niektórych częściach interfejsu użytkownika.

Filmy EATV mogły być automatycznie odtwarzane, nawet jeśli opcja automatycznego odtwarzania wiadomości EA SPORTS była wyłączona.

Niektóre opcje dotyczące brody nie były wyświetlane podczas dostosowywania awatarów, wirtualnych zawodowców i menedżerów.

Elementy tła menu głównego mogły czasami wyglądać na uszkodzone.

Zaktualizowano wskaźnik wizualny Composure w trybach z drzewkami umiejętności.

To wszystko, jeśli chodzi o notatki do aktualizacji tytułu 2 do gry FIFA 22. Jak widać, jest sporo do sprawdzenia w różnych trybach gry.

I to by było na tyle, choć trzeba przyznać, że jest tego masa. Być może przegapiliście listę zmian z ostatniej aktualizacji FIFA 22. Jeśli tak, zachęcam do zapoznania się z tym artykułem. Znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie.