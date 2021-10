Promocje dnia – Nintendo Switch OLED w preorderze, akcesoria gamingowe od 139,99 zł i DualSense z subskrypcją PS Plus

Nintendo Switch OLED w preorderze powróciło do Media Markt. Mamy też promocje na świetny kontroler do PS5 w czerwonej wersji kolorystycznej, a także szereg peryferiów w korzystnych cenach.

Mamy coś szczególnie dla „nintendomaniaków” którzy nie zdążyli jeszcze zamówić swojego egzemplarza nowej wersji Switcha. Pozostali również nie powinni obojętnie przechodzić obok wybranych przez nas dziś ofert.

Nintendo Switch OLED za 1699 zł

Konsola sprzedaje się całkiem nieźle jeszcze przed premierą. Nowy Switch zadebiutuje już 8 października, a więc… jutro. Jest to więc niezły moment na zamówienie go przed premierą. Do Media Markt powrócił model w białej wersji kolorystycznej.

DualSense wraz z PS Plus

Nie da się zaprzeczyć temu, że Sony poradziło sobie wzorowo z nowym wcieleniem kontrolera do PlayStation. DualSense do PS5 oferuje świetne haptyczne informacje zwrotne, poza tym jest wygodny i da się go podłączyć do PC! Tym razem mamy dla Was zestaw z subskrypcją PS Plus.

Peryferia dla graczy w niezłych cenach

RTV Euro AGD wystartowało ze swoimi Hot Deals. Nasz dział Promocje wybrał najciekawsze urządzenia, które powstały z myślą o graczach. Mysz Logitech G305 za 139,99 zł czy słuchawki SteelSeries Arctis 1 do PS5 za 159 zł to dość dobra wymówka, aby przyjrzeć się tym ofertom bliżej.

To oczywiście nie wszystko. Poniżej zamieszczany całą listę dzisiejszych promocji:

Liczymy, że znaleźliście coś dla siebie. Jeżeli nie – sprawdzajcie regularnie nasz dział „Promocje” po więcej okazji.