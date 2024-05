Promocje na kontrolery DualSense do PS5 i PC

DualSense to bodaj najlepszy współczesny kontroler do gier wideo, którego pełen potencjał udało się wykrzesać już wielu deweloperom. Urządzenie podłączymy nie tylko do PS5, ale również i do PC (w wybranych grach oferuje podobne funkcje).

Promocje na kontrolery bezprzewodowe Sony DualSense:

Wysyłka zamówień do domu jest darmowa.