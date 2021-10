Netflix o dalszych ruchach na rynku gier wideo. Nie liczcie na duże zakupy

Netflix podzielił się swoimi wstępnymi planami odnośnie dalszych poczynań na rynku gier wideo. Nie liczcie, że firma ma konkretne plany przejmowania nowych zespołów.

Potwierdzono to w trakcie podsumowania finansowego. Korporacja nie ma nieodległych planów na zakupy studiów. Netflix stara się raczej szukać okazji do przejęcia potencjalnie interesujących zespołów i nie planuje konkretnych zakupów.

Ponownie, jest to (przejęcia nowych studiów – red. ) coś, co będzie oportunistyczne. Nie oczekujcie więc, że zaczniemy rozrywać, kupować czy coś w tym stylu. To będzie jedno z narzędzi, których będziemy używać i będziemy je wykorzystywać oportunistycznie, gdy znajdziemy świetną okazję.

– powiedział COO, Gregory Peters