Netflix kupił swoje pierwsze studio. Padło na bardzo utalentowanych deweloperów

Netflix oficjalnie kupił swoje pierwsze studio tworzące gry wideo. Deweloperzy wesprą firmę w produkcji jej pierwszych gier i/lub zajmą się przygotowywaniem swoich kolejnych, własnych marek.

Pierwszym zakupem Netflixa w tym segmencie rynku jest Night School Studio. Zespół odpowiada za Oxenfree, Afterparty i powstające właśnie Oxenfree II. Założyciel Night School podzielił się wpisem na blogu zespołu.

Od dziś Night School Studio dołącza do zespołu Netflixa.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyliśmy niezliczone rozmowy na temat naszych wizji gier, opowiadania historii i wspólnych możliwości wywierania pozytywnego wpływu gdzieś pośrodku. (…).

To niezwykły zaszczyt być pierwszym studiem, które dołączyło do Netflixa! Nie tylko będziemy mogli robić to, co robimy i jak lubimy, ale także będziemy mogli zasiąść w pierwszym rzędzie na największej platformie rozrywkowej na świecie. (…). Nadal będziemy tworzyć Oxenfree II. Nie przestaniemy wymyślać nowych światów.

– poinformował założyciel Night School Studio, Sean Krankel