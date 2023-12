NEONET ogłasza upadłość. Polska sieć dopiero co otwierała nowe sklepy

Polska sieć zaczęła swoje istnienie w 2003 roku, we Wrocławiu. Szybko zaczęła się rozrastać, czym zaczęła konkurować z innymi podobnymi sklepami w naszym kraju. Kolejne sklepy były otwierane, a łącznie doczekaliśmy się ponad 300 placówek w całej Polsce. Oczywiście sklep prowadził także działalność sprzedaży przez internet. Gracze mogą doskonale go kojarzyć, bo wielokrotnie odbywały się tam wart uwagi promocje i wyprzedaże, m.in. na gry czy konsole.

NEONET ogłasza upadłość

Od jakiegoś czasu NEONET miało jednak problemy, o czym dało się przeczytać w mediach społecznościowych. Sklepy anulowały zamówienia klientów, w tym te dotyczące m.in. PlayStation Portal, które ma spore problemy z dostępnością. Dlatego niektórzy przeczuwali, że dzieje się źle.

Cóż za profesjonalizm ze strony @NEONET_SA, dzień przed premierą PlayStation Portal dają znać, że jednak nie uda im się zrealizować zamówienia złożonego 3 tygodnie temu, bo mają za mało sprzętu. A że konsoli już w sklepach nie ma w ogóle, zostaje mi granie na PS Vicie. — Marcin Kosman (@Kosowsky_) November 30, 2023

I tak faktycznie jest, bo sieć złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe 28 listopada 2023 roku. 30 listopada został on wpisany do repertorium KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Sytuacja mimo wszystko i jest mocno zaskakująca. Nie dalej jak wczoraj, czyli w dzień ogłoszenia upadłości, otworzył się nowy sklep spółki. Nowa placówka stoi przy wjeździe do Kępna (woj. wielkopolskie), w Pasażu Kępińskim. Firma zazwyczaj lokowała się w mniejszych pasażach handlowych, a nie największych galeriach, jak konkurencja. To i wzmożone konkurowanie z Media Markt, Media Expert czy RTV Euro AGD mogły przyczynić się właśnie do ogłoszenia upadłości.

Na ten moment nie wiemy, jakie będą dalsze losy NEONET. Zapewne więcej klientów będzie dostawać niezbyt oczekiwaną informację o anulowaniu zamówień i to w okresie przedświątecznym. Co się jednak stanie z samymi sklepami? Czekamy na więcej informacji od samego źródła.