TLOU połączone z Uncharted? Gracze spekulują, a prawda jest inna

Naughty Dog nawiązało do The Last of Us w przygodach Nathana Drake’a. W sieci pojawiła się masa spekulacji, choć studio zaprzeczało wcześniej plotkom, jakoby uniwersa gier były ze sobą połączone.

Naughty Dog trochę ostatnio ucichło. W sieci pojawiają się liczne plotki na temat nowych projektów studia, ale na ich ujawnienie musimy jeszcze poczekać. Tymczasem okazuje się, że wydane wcześniej gry słynnego zespołu wciąż kryją całą masę tajemnic i ciekawostek.

Naughty Dog znów bawi się z graczami

Na forum Reddit serii The Last of Us pojawił się intrygujący wpis. Gracz odkrył, że w Uncharted 4 możemy natknąć się na pewne opakowanie leków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie logo, które znajduje się na pudełku. Lek wyprodukowała firma Weston’s Pharmacy, która pojawia się również w obu częściach The Last of Us. Przykładowo, w dodatku Left Behind do pierwszego TLOU eksplorujemy aptekę działającą pod szyldem Weston’s Pharmacy.

Naturalnie w sieci pojawiły się liczne spekulacje i domysły graczy. Niektórzy twierdzą, że The Last of Us i Uncharted rozgrywają się w tym samym świecie. Równie intrygujących ciekawostek znajdziemy w grze znacznie więcej. W gazecie w Uncharted 3 przewija się artykuł mówiący, że tajemniczy grzyb zabija ludzi. Brzmi znajomo, prawda? Podobnych smaczków jest jeszcze parę.

Jakkolwiek ekscytująco by nie brzmiała wizja połącznia światów dwóch docenianych przez krytyków serii, to prawda jest zgoła inna. Dla niektórych będzie ona bardzo rozczarowująca.

Światy The Last of Us i Uncharted nie są ze sobą połączone

Po pierwsze, wygląda na to, że gry faktycznie koegzystują. Rzecz w tym, że w obu przypadkach są elementem fikcji w danym świecie. W The Last of Us możemy znaleźć konsolę PlayStation 3 z kopią Uncharted 2, a w Uncharted 4 znajdziemy plakat inspirowany fanartem do The Last of Us.

Po drugie, światy obu gier nie mają prawa się przeplatać. W The Last of Us apokalipsa rozpoczyna się w 2013 roku, a akcja Uncharted 4 rozgrywa się w 2015 roku. Świat widziany w U4 bynajmniej nie wygląda na opanowany przez krwiożercze potwory.

I w końcu po trzecie, sami deweloperzy twierdzą, że gry nie są połączone. Rodney Reece, Level Designer The Last of Us, przyznał, że wrzucił do gry samolot z Uncharted 1 w formie ciekawostki. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby miało to świadczyć o połączeniu światów.

W praktyce większość wymienionych wcześniej ciekawostek da się wytłumaczyć w prosty sposób. Twórcy gier często oszczędzają zasoby poprzez wrzucanie do swoich nowych produkcji assetów z poprzednich projektów. Często robią to w celu stworzenia easter eggów, ale czasami to po prostu standardowy dla branży recykling.

You know, here is an easter egg I've been holding onto since 2013.



In the Last of Us on the map "Beach," there are remnants of a propeller plane. That plane is Sully's plane from Uncharted 1.



Not saying that's canon. But I took it from U1, broke it into pieces, & put it there. pic.twitter.com/SQjFXn68HZ — Rodney Reece (@RodneyReece7) December 3, 2020

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.