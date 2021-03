The Last of Us 2 z dodatkiem, Uncharted na PC i nowe IP. Plany Naughty Dog w przecieku

W sieci pojawił się spory przeciek z Naughty Dog. The Last of Us 2 ma otrzymać dodatek, Uncharted trafi na PC, a dodatkowo studio ma wkrótce zaprezentować nową markę.

Na forum Reddit pojawiło się sporo informacji na temat nowych projektów Naughty Dog. Studio rzekomo szykuje dodatek do TLOU2 i tryb multiplayer, port wszystkich odsłon Uncharted na PC i do tego wszystkiego rozwija nową markę. Informacji jest sporo i wiele z nich brzmi bardzo wiarygodnie.

The Last of Us 2 rzekomo otrzyma dodatek

Przeciek wspomina o rozszerzeniu do TLOU 2 nazwanym Dark Side. Ma ono rozwinąć historię Abby i wprowadzić nową postać związaną z kontrowersyjną bohaterką. Jego premiery mamy się spodziewać w 2022 roku, a prezentację zobaczymy w bieżącym roku podatkowym. Co więcej, wraz z dodatkiem mamy otrzymać wyczekiwany tryb multiplayer. Ma on zawrzeć w sobie również battle-royale.

Kontynuacja The Last of Us została obsypana nagrodami. Gra sprzedaje się świetnie i gracze spekulują na temat ewentualnego DLC. Scenarzysta i reżyser gry, Neil Druckmann, stwierdził jednak, że studio nie ma w planach żadnego dodatku. Plany mają jednak to do siebie, że mogą ulec zmianie w obliczu wielkiego sukcesu produktu.

Dodatkowo poza TLOU2 przewinął się temat innych gier studia. Mowa konkretnie o dwóch dużych projektach i o każdym z nich mogliśmy już słyszeć wcześniej.

Co z Naughty Dog po The Last of Us 2?

Po pierwsze, seria Uncharted (łącznie z Golden Abyss z PS Vita) ma trafić na PC i PlayStation 5. Twórcy rzekomo pracują nad ulepszeniem oprawy i płynności rozgrywki, a prezentacja i premiera przewidziane są na 2021 rok.

Po drugie, pojawiła się wzmianka o nowej marce Naughty Dog. W tym przypadku informacji jest nieco więcej. Nazwa kodowa gry to Stray’s Cross. To produkcja FPP osadzona w klimacie science-fiction, zawierająca w sobie podróże między wymiarami. Osoba odpowiedzialna za przeciek wspomina, że gra jest kompatybilna z PS VR 2 i Naughty Dog chce stworzyć maksymalnie interaktywne doświadczenie. W efekcie pracy wciąż jest sporo i nie ustalono jeszcze daty pokazu i premiery gry.

Wzmianki o Stray’s Cross krążyły po sieci już w 2019 roku. Wiemy, że Naughty Dog pracuje nad nową grą, ale nie mamy pewności, że chodzi o świeżą markę.

Przeciek brzmi całkiem wiarygodnie i pokrywa się z wcześniejszymi plotkami. Osoba odpowiedzialna za jego publikację podaje, że ma dostęp do wewnętrznych źródeł Sony, więc możliwe, że jest pracownikiem firmy.

Naughty Dog zapowiedziało The Last of Us 2 niedługo po premierze Uncharted 4, więc prezentacja kolekcji Uncharted i nowej zawartości do TLOU2 w tym roku miałaby sens.

Niemniej warto mieć na uwadze, że sam przeciek nie posiłkuje się żadnym wiarygodnym źródłem poza przysłowiowym słowem honoru. Warto więc traktować powyższe informacje jako plotkę, a nie pewne plany Naughty Dog.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.