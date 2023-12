Nadchodzący remaster gry The Last of Us Part II dostarczy poprawionej grafiki, a także kilku pomniejszych ulepszeń produkcji z PS4. Co ciekawe, jako gracze być może dowiemy się więcej na temat relacji bohaterów, czy pewnych informacji na ich temat. Dla przykładu chyba właśnie poznaliśmy nazwisko Ellie, co do którego były różne przypuszczenia.