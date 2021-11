Naughty Dog przekazało światu informację na temat kolejnej po The Last of Us Part II gry. Zostało to ogłoszone w tak przyziemny sposób, że każdy mógł to przegapić.

Na szczęście w internet jest pełen osób, które bacznie analizują jego każdy centrymetr. Do grona takich osób na pewno zaliczymy użytkownika Twittera Okami Games, który zauważył lekką zmianę w opisie Neila Druckmanna, prezesa Naughty Dog, na tym samym portalu społecznościowym.

Naughty Dog Co-President; The Last of Us HBO; The Last of Us Part I & II; Uncharted 4; i TA przyszła gra! – czytamy w opisie Neila Druckmanna na Twitterze

Czymże jest „TA przyszła gra”? Ciężko na ten moment stwierdzić, ponieważ tak naprawdę można tu wstawić cokolwiek. The Last of Us Part III? Kolejne Uncharted? A może nowe IP? To wszystko jest dość prawdopodobne, a sam najbardziej ucieszyłby się z tego ostatniego scenariusza. Z chęcią zobaczę raz jeszcze wielki talent twórców, aczkolwiek od kolejnej, innej strony.

Wiadomym jest, że na ten moment rozwijany jest tryb multiplayer do The Last of Us Part II. Informacje na ten temat krążą w mediach od bardzo długiego czasu, także nie zdziwiłbym się, gdyby część deweloperów ND mogłaby już od dłuższego czasu pracować nad kolejną produkcja.