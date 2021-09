Co z tym TLoU Multiplayer? Naughty Dog mówi wprost, jak wygląda sytuacja

Naughty Dog zabrało głos w sprawie The Last of Us Multiplayer. Nowe wieści raczej nie ucieszą graczy, którzy chcą już sprawdzić ten twór.

Deweloperzy nadal rozwijają grę i możemy zapomnieć o rychłym pokazie. Niemniej twórcy są najwyraźniej bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów prac nad sieciową produkcją.

Krótko mówiąc, pracujemy nad tym (TLoU Multiplayer – red. ) – widzimy komentarze społeczności, ponieważ wielu z Was domaga się multiplayera i chce kolejnych informacji. Na razie powiemy, że uwielbiamy to, co zespół tworzy i chcemy dać mu czas na rozwinięcie ambitnego projektu. Ujawnimy więcej, gdy będzie gotowy! W związku z tym, od czasu premiery The Last of Us Part II byliśmy zajęci powiększaniem naszego zespołu wewnątrz studia i obecnie jesteśmy w pełnym rozkwicie rekrutacji na stanowiska związane z MP. – czytamy we wpisie na blogu Naughty Dog

Przypomnijmy, że Naughty Dog nie szykuje standardowego multika na modłę tego z pierwszego The Last of Us. Nowa produkcja sieciowa ma zaoferować kinowe doświadczenie, co ucieszy fanów gier singleplayer. Mnie to cieszy i liczę, że uznane studio faktycznie szykuje coś nietypowego.

Pozostaje czekać na kolejne informacje na temat tej gry. Miejmy nadzieję, że są one nieodległe i wkrótce wreszcie zobaczymy coś konkretnego.