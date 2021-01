Media Expert podsumowało 2020 rok pod względem sprzedaży gier wideo. Najchętniej kupowane gry w ubiegłym roku mogą zaskakiwać.

Ubiegły rok wymusił na nas społeczną izolację i zrobienie sobie dłuższej przerwy od spotkań w większym gronie bliskich. Większość z nas zyskała dzięki temu sposobność do pielęgnowania pasji do wirtualnej rozrywki, co oczywiście odbiło się na wynikach finansowych największych gigantów branży.

Gaming w Polsce rozwija się znakomicie. Ubiegły rok okazał się rekordowym pod względem sprzedaży w tym segmencie. Polacy chętnie kupowali zarówno same gry, jaki i sprzęt oraz akcesoria dla graczy. – komentuje Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert

Media Expert podzieliło się zestawieniem gier, po które gracze sięgali najchętniej w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Najchętniej kupowane gry na PC:

Cyberpunk 2077 FIFA 21 The Sims 4 Need For Speed Heat Grand Theft Auto V

Najchętniej kupowane gry na Nintendo Switch:

Animal Crossing: New Horizons Minecraft The Legend of Zelda: Brath of the Wild Super Mario Odyssey Pokemon Sword

Najchętniej kupowane gry na PlayStation 4:

FIFA 21 The Last of Us Part 2 (Day One Edition) Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Premium Edition Need For Speed Heat

Najchętniej kupowane gry na PlayStation 5:

Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man Miles Morales Demon’s Souls Remake Call of Duty: Black Ops Cold War Sackboy: A Big Adventure

Najchętniej kupowane gry na Xbox One oraz Xbox Series:

FIFA 21 Minecraft Starter Collection Grand Theft Auto V Premium Edition Cyberpunk 2077 Forze Horizon 4

W zestawieniu parokrotnie przewija się nasz rodzimy Cyberpunk 2077, Nintendo z pewnością ucieszy widok nowego Animal Crossing w czołówce bestsellerów na Switcha, a Naughty Dog zasłużenie podbiło serca posiadaczy PS4 kontynuacją The Last of Us.

Spodziewaliście się takich wyników? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.