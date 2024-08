Gry wideo i nowy raport. Gracze są starzy i kochają piłkę nożną

Gry wideo i statystyki. Jakimi graczami jesteśmy?

W sieci pojawił się najnowszy raport na temat branży gier w Europie. Poza listą najlepiej sprzedających się gier w ubiegłym roku pojawiło się sporo informacji na temat nas samych — czyli graczy. Zacznijmy jednak od listy sprzedaży, bo ta może niektórych zaskoczyć. Jakie gry wideo kupujemy najchętniej? Oto topowa dziesiątka:

EA Sports FC 24 Hogwart’s Legacy GTA 5 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 3 Diablo IV The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Red Dead Redemption 2 Super Mario Bros. Wonder Spider-Man 2

Jak widać, piłka nożna pozostaje u nas na topie.

Kilka ciekawostek z najnowszego raportu dotyczącego rynku gier w Europie. Średnia wieku gracza to 31 lat, a najliczniejsza grupa to osoby w wieku 45-65 lat. To takie małe wyjaśnienie skąd się bierze popularność rzeczy retro w gamingu. pic.twitter.com/AETi1BQ1Vr — Przemek Bartula (@PrzemekBartula) August 26, 2024

A co z nami samymi? Niemal co czwarty gracz w Europie jest w przedziale wiekowym od 45 do 64 lat. Średni wiek gracza w Europie to 31 lat, a największą popularnością cieszą się gry dla dorosłych. Tak przynajmniej wynika z danych sprzedażowych, bo sporo tytułów popularnych wśród młodych (np. Fortnite) to gry darmowe.

A czy wy wpisujecie się w którąś z najpopularniejszych grup?

