90 gier na PS5/PS4 do 25 zł. Hity AAA i małe perełki z PS Store, za 3,85 zł gangsterski hit

W PS Store rozpoczęła się nowa wyprzedaż gier na PS5/PS4, a w promocji znalazło się blisko 4 tys. tytułów. Radzimy więc, jak znaleźć te najlepsze i najtańsze okazje oraz jak zyskać jeszcze większy rabat. Zebraliśmy dla Was 90 wyjątkowo tanich gier na konsole PlayStation, za które zapłacicie od kilku do maksymalnie 25 zł, zatem jest naprawdę tanio.

PlayStation odpaliło „Mega Marzec” w PS Store i jeśli szukacie tanich gier, które posiadają dobre lub bardzo dobre oceny, nie musicie przebijać się przez tysiące ofert. My zrobiliśmy to za Was i prezentujemy wyselekcjonowane okazje. To 90 gier, w tym ogromne marki jak Far Cry, Tomb Raider, Resident Evil, Mortal Kombat i wiele więcej. Na naszej liście znalazło się również miejsce dla gier niezależnych oraz tytułów AA, które przyciągają do siebie pomysłem lub niezłymi recenzjami, więc na pewno warto na nie spojrzeć. Zwłaszcza że wielu mniejszych tytułów możecie nawet nie znać. Nowe promocje obowiązują do 27 marca, zatem mamy jeszcze 2 tygodnie na zakupowe szaleństwo.

Promocje w PS Store. Jak zapłacić jeszcze mniej?

Kilka gier z poniższej listy możesz wyrwać jeszcze taniej, jeśli posiadasz abonament PS Plus. PlayStation przygotowało bowiem dodatkową zniżkę dla swoich abonentów. Wówczas najtańszy tytuł kupisz za jedyne 1,80 zł, to prawie jak gra za darmo. Każdy może również płacić mniej za gry z promocji, jeśli uzupełni środki w swoim portfelu tanimi doładowaniami PSN:

Promocje w PS Store. Najlepsze tanie gry na PS5 i PS4 do 25 zł (część 1)

Jak widać na powyższej liście, którą ułożyliśmy alfabetycznie, dolatując do literki „H” możemy już napchać koszyk dużymi i znanymi grami AAA. Zobaczcie zatem tytuły, które szczególnie polecamy z pierwszej części zestawienia.

Dead Island Definitive Edition (oceny w PS Store – 4.32/5)

Jeśli lubicie gry z zombie, proponowany Dead Island Definitive Edition jest jednym z lepszych tytułów w tej tematyce. Na rajskiej wyspie zawitało piekło, a my znaleźliśmy się w samym jego centrum. Dlatego trzeba wziąć się w garść i rozbić parę czaszek nieumarlakom. No i warto również dodać, że Definitive Edition to zremasterowana wersja gry z 2011 roku, zawierająca wszystkie wydane dodatki.

Far Cry 4 (oceny w PS Store – 4.28/5)

Każdy słyszał o serii Far Cry i pewnie większość z Was ma już czwartą odsłonę za sobą. Jeśli jednak jakimś cudem ocalałeś i jeszcze w to nie grałeś, za niecałe 24 zł naprawdę się opłaca nadrobić zaległości. Znajdziesz się w samym środku wojny domowej, której celem jest obalenie reżimu bezwzględnego dyktatora Pagan Min’a. Wszystko rozegra się w ogromnym otwartym świecie pośród najwyższych szczytów Himalajów, więc oprócz wartkiej akcji będzie czym nacieszyć oko.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (oceny w PS Store – 4.66/5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen to gra RPG z ogromnym otwartym światem fantasy, gdzie czeka nas walka z różnymi rodzajami mitycznych stworzeń, takich jak smoki, gryfy, hydry czy harpie. Będziemy walczyć nie tylko bronią białą, lecz również pokonywać wrogów efektownymi czarami. Potyczki są dynamiczne, a styl walki zręcznościowy, więc szykujcie się na wartką i płynną akcję.

