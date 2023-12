Nagrody BAFTA a gry. Baldur’s Gate III i Alan Wake 2 na czele listy nominowanych

Nagrody BAFTA dla gier w 2023 roku

Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, czyli BAFTA to coroczna impreza przyznawania nagród przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Jest to odpowiednik amerykańskich Oscarów, który w tym roku po raz pierwszy opublikował długą listę nominowanych gier. O ile nagrody dla tej branży były już przyznawane, to tak długi zestaw nominacji jeszcze nie doczekał się publikacji.

60 gier to doprawdy wiele pozycji. Wśród nich znalazły się takie hity, jak choćby Baldur’s Gate III, Alan Wake 2, Diablo 4, Dave the Diver, Cocoon czy… Cóż, niektóre wybory można uznać przynajmniej za kontrowersyjne. Nominację uzyskało Call of Duty: Modern Warfare III (w kategoriach osiągnięcia audio, osiągnięcia technologiczne i multiplayer), Atomic Heart (najlepszy debiut) czy The Texas Chain Saw Massacre w kategorii gier brytyjskich. Pełną listę nominowanych gier znajdziecie tutaj.

Najwięcej nominacji otrzymało Baldur’s Gate III — gra została wymieniona w aż 15 kategoriach. Na drugim miejscu znalazł się Alan Wake 2 z 14. nominacjami, a podium domyka Marve’s Spider-Man 2 z 10. nominacjami. Poza tym nie zabrakło również Hogwart’s Legacy (9 nominacji), Final Fantasy XVI (8) i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (8).

Najlepsze gry z longlisty:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros. Wonder

Jak myślicie, który tytuł zgarnie najwięcej nagród?