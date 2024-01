Myszka Miki trafiła do domeny publicznej, więc już zapowiedziano growy horror z tą postacią

Nadejście 2024 roku to także kolejne uznane i cenione dzieła kultury, które trafiły do domeny publicznej. Wraz z nastaniem daty w nowych kalendarzach, każdy może wykorzystać postać Steamboat Willie’go, czyli protoplasty Myszki Miki. Najpopularniejsza postać z bajek Disneya we wczesnej wersji jest więc dostępna dla każdego, bez potrzeby posiadania praw autorskich. Podobnie jak jakiś czas temu spotkało to Kubusia Puchatka w brutalnym horrorze, także i Willie doczeka się czegoś, czego zapewne wielu się spodziewało.

Myszka Miki Was zje

Chodzi oczywiście o horror, ale tym razem nie filmowy, a growy. Nie minęły nawet 24 godziny, odkąd postać ta stała się możliwa do wykorzystania, jak twórcy z Nightmare Forge Games ujawnili swój nowy projekt. Jest nim Infestation 88, czyli „kooperacyjny horror, w którym wcielasz się w eksterminatora zwalczającego złowrogie plagi wywołane przez pokręcone wersje klasycznych postaci i miejskich legend” – jak opisują deweloperzy na Steam.

W sieci zadebiutował zwiastun produkcji, który zapowiada swego rodzaju misz-masz sieciowego horroru w stylu szalenie popularnego Lethal Company. Gra oferować ma więcej postaci, ale jej marketing opiera się właśnie na przerażającej wersji maskotki Disneya. Tytuł najpewniej będzie „epizodyczny”, ale nie do końca wiadomo, jak dokładnie ma to wyglądać. Z pewnością każdy epizod ma przedstawić nam nową postać lub legendę miejską do zbadania.

W grze wraz z innymi graczami będziemy próbowali namierzyć źródło zarażenia i je zlikwidować. Będą czyhały na nas różne monstra, ale o tym już wiecie. Infestation 88 trafi na rynek w 2024 roku w formie wczesnego dostępu. Tam gra, jak i Myszka Miki w demonicznej wersji znajdować się mają przez następne 6 – 12 miesięcy.