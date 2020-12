MS Flight Simulator – pokazano gameplay z wersji na Xboksa Series X i S

Na koncie Xboksa na YouTube pojawił się pierwszy zapis rozgrywki z MSFS w wydaniu na next-gena Microsoftu. Przy okazji poinformowano o wstępnej dacie premiery tytułu na Series X i S.

Flight Simulator od Asobo Studio śmiga na pecetach od paru dobrych miesięcy. Konsolowcy będą musieli jeszcze trochę poczekać na grę – na Xboksie Series X i S wyląduje ona dopiero latem 2021.

Na pocieszenie twórcy zaprezentowali gameplay z konsolowej wersji tytułu. Jeśli ciekawi was, jak symulator będzie prezentował się na next-genie „zielonych”, koniecznie obejrzyjcie ten materiał. Chyba nie trzeba mówić, że jest na czym zawiesić oko.

Premiera Microsoft Flight Simulator miała miejsce 18 sierpnia. Tytuł trafił na razie wyłącznie na pecety, zgarniając bardzo dobre oceny krytyków. O recenzjach pisaliśmy pod tym adresem.

Jeśli chodzi o inne świeże informacje na temat MSFS, to niedawno twórcy podali datę dodania wsparcia VR do produkcji – w wirtualnej rzeczywistości pogramy już 23 grudnia. Z kolei tutaj pisaliśmy o modyfikacji NeoFly, która dodaje do produkcji szereg nowych aktywności.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.