NeoFly to ciekawa modyfikacja do Microsoft Flight Simulator. Dodaje ona do gry tryb kariery i różnorodne misje. Na to czekali fani symulatorów!

Microsoft Flight Simulator zebrał bardzo wysokie oceny. Gra jest chwalona za świetny system latania i przepiękną oprawę. Część graczy narzeka jednak na dość szybko wkradającą się do gry nudę. Ciągłe wykonywanie bezcelowych kursów może męczyć, ale fani produkcji znaleźli na to sposób.

Modyfikacja NeoFly to bardzo ambitny projekt dodający do gry wiele aktywności. Warto zwrócić uwagę na dwa tryby kariery, które pozwolą na wciągnięcie się w spójną przygodę pilota.

Poszczególne zadania będą wymagały zdobycia specjalnych kwalifikacji, które awansują naszą postać w rankingu. Gracze na początku otrzymają dość proste zlecenia, a w późniejszej fazie mogą chociażby przewozić sekretnych pasażerów.

Dodatkowo wprowadzono losowo generowane eventy w świecie gry, zestaw nowych komunikatów i szereg misji Bush, które można wykonywać jako niezależny pilot.

Co więcej, dodano też elementy ekonomiczne. Możemy wynająć pilotów do wykonywania zleceń za nas, a także rynek samolotów.

NeoFly jest bardzo rozbudowane i każdy fan Microsoft Flight Simulator powinien się nim zainteresować, choć mod jest dopiero w wersji beta. Dodatkowe aktywności pozwolą na dłuższe cieszenie się grą bez poczucia nudy i z pewnością polepszą wrażenia z rozgrywki.

Modyfikację możecie pobrać w tym miejscu.

