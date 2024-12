Zobacz nowy gameplay z Monster Hunter Wilds. Wielkie bronie i jeszcze większe potwory

Jeżeli chodzi o duże premiery przyszłego roku, to na pewno nie można zapomnieć o Monster Hunter Wilds. Kultowa seria powróci już w lutym, a tymczasem twórcy zapraszają nas na seans nowego wideo z rozgrywki. To 20 minut mocnego siekania potężnych potworów i wygląda naprawdę dobrze.

Tak wygląda Monster Hunter Wilds. Nowy gameplay

Nie trailer, lecz gameplay – i to taki 20-minutowy zaprezentował nam Capcom z okazji zbliżającej się premiery gry Monster Hunter Wilds. Tytuł stanowi jedno z najważniejszych wydawnictw przyszłego roku, a tymczasem my możemy już szykować się do zabawy. Wideo (w 4K!) prezentuje m.in. walkę i różnorodnych przeciwników, na których natkniemy się podczas przemierzania świata gry.

Wideo zobaczycie poniżej:

Premiera gry już 28 lutego 2025 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, PS5 i Xbox Series X|S. To swoją drogą bardzo ciekawa seria, która przez długie lata przebyła równie długą drogę – z lokalnego rynku w Japonii do globalnego sukcesu. Doskonale pamiętam, jak mocno pomijane były jej odsłony w czasach choćby PSP przez europejskich graczy. Od wydania World sporo się zmieniło, a dziś można śmiało mówić o marce globalnej.

I bardzo to cieszy, bo mamy do czynienia z niesamowicie potężną i jakościową serią. Jeżeli jeszcze nie graliście, to szczerze polecam to nadrobić!

