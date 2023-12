Przetestuj Modern Warfare III za darmo. Rusza darmowy okres próbny

Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem Modern Warfare III, to mamy dla was dobre wieści. Już za chwilę rozpocznie się darmowy okres próbny. Podczas jego trwania będzie można bezpłatnie przetestować kilka trybów rozgrywki i map w ramach 1. sezonu rozgrywki. To świetna okazja, aby przekonać się do zakupu — lub ostatecznie z niego zrezygnować.