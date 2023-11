Niedawno twórcy ze Sledgehammer Games poinformowali o aktualizacji gry, a teraz nadszedł czas na pierwszy sezon zmagań online. W jego ramach Call of Duty: Modern Warfare III otrzyma sporo nowej zawartości. Poza zestawem map do gry trafią również nowe tryby rozgrywki. Jak przyznali deweloperzy, nowa zawartość będzie całkiem obszerna.

Nowe tryby i mapy Modern Warfare III

Wszyscy grający w najnowsze Call of Duty z pewnością czekają na start pierwszego sezonu rozgrywki. Czego by nie mówić o kampanii, to tryb multiplayer jak zawsze bawi i cieszy. W tym aspekcie na szczęście niewiele się zmieniło. Co przyniesie pierwszy sezon? Twórcy przyznali, że będzie naprawdę ciekawie.

Standardowy multiplayer Modern Warfare III zyska między innymi nowe mapy. Nowe lokacje do zmagań sześcioosobowych. Najciekawiej zapowiada się „Meat”, gdyż zabierze nas do… rzeźni. Nieco przyjemniej wyglądać będą scenerie na „Greece” i „Rio”. Jak podpowiadają nam nazwy, będzie słonecznie i przyjemnie. No i całkiem głośno, jeżeli weźmiemy pod uwagę huk broni. Poza tym Gunfight — tak, intensywne mecze 2 na 2 też będą dostępne.

Rozgrywka w Warzone również zyska coś nowego. Pojawi się „Urzikistan”, a także sporo elementów rozgrywki znanych z oryginalnego Modern Warfare 3. Tak, będzie można anulować wślizg. A co z trybem zombie? Twórcy obiecują pojawienie się tajemniczych szczelin z masą ciekawych wyzwań.

Call of Duty: Modern Warfare III pojawiło się na rynku 10 listopada 2023 roku. Gra jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X. Warto przeczytać naszą recenzję, jeżeli chcielibyście kupić grę.