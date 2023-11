Modern Warfare III pobiera się, mimo że nie kupiliśmy gry? Dziwny screen w sieci

Co powiecie na to, że jakaś gra pobiera się na waszą konsolę, mimo że wcale jej nie kupiliście? To absurdalne, ale właśnie taka sytuacja spotkała pewnego gracza z PlayStation 5. Opublikował on screen, który dotyczy najnowszego Call of Duty: Modern Warfare III. Problemów z grą ciąg dalszy…

Modern Warfare II pobierze się samo? Kontrowersyjny screen

Pewien gracz posiadający konsolę PlayStation 5 wrzucił na Reddita niepokojący screen. Przedstawia on kolejkę pobieranych gier i aktualizacji. Widać na nim zakolejkowaną aktualizację dla Modern Warfare III. Problem polega na tym, że autor zdjęcia wcale tej gry nie posiada. Co może oznaczać przymusowe pobieranie bardzo dużych plików gry?

Okazuje się, że do dalszego grania w Modern Warfare II konieczne jest pobranie trzeciej części — nawet, jeżeli nie kupiliśmy nowej odsłony gry. Jeden z komentatorów stwierdził, że to łącznie ponad 210 gigabajtów plików… Co ciekawe, istnieje sposób na ominięcie tego absurdu. Po pobraniu w menu gry wystarczy zaznaczyć pliki Modern Warfare III i usunąć je. Dalsze granie nadal będzie możliwe, choć w pierwszej kolejności trzeba to wszystko pobrać.

Taki stan rzeczy jest skrajnie niezrozumiały. No chyba, że weźmiemy pod uwagę fakt, że nowe Call of Duty miało być pierwotnie jedynie DLC do ubiegłorocznej odsłony. Dopiero późna decyzja Activision sprawiła, że gra została wydana jako pełnoprawny tytuł i w pełnej cenie.

Niestety, zawartość zupełnie nie broni tej gry. Szalenie krótka i odtwórcza kampania to jedno, ale swoje braki ma też tryb multiplayer. Oczywiście, to nadal ten sam świetny CoD. Brak jednak nowych map, w zamian dostaliśmy odświeżone lokacje z poprzednich części. Możemy też skorzystać z przeniesionych broni z poprzedniej odsłony.