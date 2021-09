Polacy nie gęsi i polskie Forza Horizon 5 i Halo Infinite mieć będą

Otrzymaliśmy oficjalne informacje, że dwie duże gry ze stajni Microsoftu otrzymają polską lokalizację. Do dyspozycji będą polskie napisy.

Oficjalnie ogłoszono, że Forza Horizon 5 oraz Halo Infinite będą dostępne w polskiej wersji językowej. Możemy się zatem spodziewać napisów w ojczystym języku. Dziwi jednak brak polskich głosów w przypadku nowego Halo, gdyż czwarta i piąta odsłona je posiadała. Szkoda też, że np. Psychonauts 2, które wyszło w sierpniu, nie otrzymało spolszczenia. Miejmy nadzieje, że w przyszłości Microsoft będzie pamiętać o graczach z Polski.

Przypomnijmy, że Forza Horizon 5 pojawi się na rynku 9 listopada 2021 roku. Zagramy na PC, Xbox One X|S oraz Xbox Series X|S. Tym razem pojeździmy po Meksyku. Należy podkreślić, że mapa w najnowszym FH będzie największa spośród wszystkich odsłon (o połowę większa od poprzedniczki). Jesteśmy więc niemal pewni, że nie zabraknie różnorodnych terenów. Ponadto możemy się spodziewać dopieszczonej mechaniki jazdy, wielu samochodów, a także ciekawych wyzwań z nagrodami.

To nie koniec wielkich premier od Microsoftu. Najnowsze Halo zadebiutuję 8 grudnia. Do dyspozycji otrzymamy kampanię dla jednego gracza, a także tryb multiplayer. Ponownie wcielimy się w Master Chiefa. Kierując żołnierzem w zielonej zbroi, będziemy musieli stawić opór Cortanie, by za wszelką cenę zakończyć jej terror. Przemierzymy wiele lokacji, strzelając się z różnymi przeciwnikami.

Obie gry pojawią się na komputerach osobistych, Xbox One, a także Xbox Series S|X