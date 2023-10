Microsoft został najlepszą firmą świata. Sony daleko w tyle, ale top 10 może zaskoczyć

Z dwójki konkurujących ze sobą gigantów gamingowych to właśnie Microsoft został oficjalnie numerem 1. Sony jest daleko za nim.

Prestiżowy Time wraz z firmą Statista opublikowali najnowszy ranking 750 najlepszych firm świata w 2023 roku. W tym roku dominuje branża technologiczna, choć tak naprawdę niemal każda dziedzina zaznaczyła swoją obecność na liście. Oczywiście najwięcej emocji budzi całe top dziesięciu firm, a przede wszystkim – numer jeden.

Microsoft wygrywa

Zanim jednak do tego przejdziemy, trzeba zaznaczyć, jakie czynniki wpływały na ostateczną ocenę. Badacze zwrócili się przede wszystkim w kierunku zadowolenia pracowników, wpływu na gospodarkę, ustanawiania równości płci i niewykluczania pochodzenia oraz ekologii. Okazuje się, że wiele firm ma pozytywną tendencję i faktycznie zmniejsza zużycie CO 2. Mimo to zwycięzca może być tylko jeden.

Został nim Microsoft. Zaskoczeni? W zasadzie ciężko o tym mówić. Firma znana jest z dbania o środowisko, promowania równości i znacznego wpływu na ekonomię, gospodarkę oraz rozwój technologii. Dla graczy to w pewien sposób dowód na „zwycięstwo Xboksa”. Dobra, żartuję – mimo wszystko warto przeczytać, czym szczególnym odznaczył się Microsoft posiadający najwyższy współczynnik satysfakcji pracowników i ogólny wynik na poziomie 96,46.

Na przykład Microsoft, najlepsza firma w globalnym rankingu, zarobiła 72 miliardy dolarów w ostatnim roku podatkowym, co stanowi wzrost o 63% od 2020 roku, jednocześnie zmniejszając ogólną emisję o 0,5%. W swoim najnowszym raporcie rocznym firma stwierdziła również, że zarówno pracownicy z mniejszości rasowych i etnicznych, jak i kobiety w USA zarabiali średnio więcej niż ich odpowiednicy będący mężczyznami. „Sposób, w jaki myślę o naszej misji, polega na umożliwieniu każdej osobie i każdej organizacji na planecie osiągnięcia więcej” – powiedział dyrektor generalny Satya Nadella w wywiadzie dla TIME w maju 2023 roku. – informuje redakcja Time w rankingu

TOP 10 najlepszych firm świata 2023 roku

Cały ranking dostępny jest pod tym adresem na stronie Time. Poniżej wymienię tylko topowe 10 firm, które okazały się najważniejsze i „najlepsze”, jakkolwiek dziwacznie by to nie brzmiało.

Microsoft Apple Alphabet Meta Platforms Accenture Pfizer American Express Electricite de France BMW Group Dell Technologies

Dla ciekawskich – inny gamingowy gigant, czyli Sony, znajduj się dopiero na 256 miejscu z wynikiem 84,25, a Nintendo to jeszcze dalsza pieśń – miejsce 471 i wynik 81.21. Nie, Valve w ogóle nie ma na liście, w razie jakby kto pytał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim zestawieniu!