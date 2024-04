Szykuje się kolejny hitowy horror? MaXXXine na klimatycznym zwiastunie

Zwiastun MaXXXine zadebiutował w internecie i jest dobrze. Szczególnie spodoba się fanom erotycznie-makabrycznego slashera X, a także nieco wręcz przedramatyzowanego Pearl.

Ti West powraca, oto zwiastun MaXXXine

X stanowiło odę do kultowych slasherów, przede wszystkim czerpiąc tonę inspiracji z Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną. Film w reżyserii Ti Westa stał się wielkim hitem, a także jednym z najlepszych horrorów ostatnich lat. Nic dziwnego, że plany na rozwój serii się ziściły za sprawą Pearl. Dla wielu to obraz wręcz jeszcze mocniejszy i lepszy od X, opierający się tym razem na głębszej psychologii postaci. To był jednak prequel. Teraz czas na sequel.

MaXXXine to nowy obraz cenionego współcześnie reżysera, w którym powraca główna bohaterka X. Maxine jest już cenioną i uznaną aktorką filmów dla dorosłych, lecz najwyraźniej jej to nie wystarcza. Przenosimy się do Los Angeles 1985 roku i muszę przyznać, że jest tu tona klimatu. Do tego satanistyczne mordy niejakiego “Nocnego Prześladowcy” (czyżby Ramirez w kolejnym filmie?).

W Hollywood lat 80-tych, gwiazda filmów dla dorosłych i aspirująca aktorka Maxine Minx w końcu osiąga swój wielki sukces. Ale gdy tajemniczy zabójca prześladuje gwiazdy Hollywood, ślad krwi grozi ujawnieniem jej złowieszczej przeszłości. – czytamy w opisie fabuły

Dobra, żeby nie było, że tylko opisuję. Film w akcji zobaczycie poniżej. W razie czego – MaXXXine w amerykańskich kinach ma zadebiutować 5 lipca 2024 roku. Istnieje szansa, że tego samego dnia obraz trafi również do polskich kin, ale nie ma w tej sprawie szczegółów.