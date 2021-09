Marvel’s Wolverine nie będzie tytułem dla młodszych graczy. Znamy też skalę gry

Zapowiedź Marvel’s Wolverine była jedną z większych niespodzianek pokazu PlayStation. Nowa produkcja Insomniac jest na wczesnym etapie produkcji, ale jeden z deweloperów podzielił się pierwszymi szczegółami.

Przede wszystkim Creative Director gry, Brian Horton, rozwiał wszelkie wątpliwości co do skali tytułu. Będzie to pełnoprawna, duża produkcja. Nie obawiajcie się, że dostaniemy coś na wzór samodzielnego dodatku jak w przypadku Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Insomniac szykuje sporą grę z Rosomakiem w roli głównej.

Dodatkowo rozwiano wątpliwości co do tego, czy Insomniac szykuje kolejny tytuł, który będzie skierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców, w tym tych najmłodszych. Marvel’s Wolverine ma być utrzymane w dojrzałym tonie. Jeśli w growym Spider-Manie raziła Was „nieśmiertelność” przeciwników, w Wolverinie raczej jej nie uświadczycie.

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Brzmi to bardzo obiecująco. Choć mogliśmy już wcześniej spodziewać się, że Wolverine będzie dużą grą, potwierdzenie tej informacji bardzo cieszy. Jeszcze bardziej uradował mnie jednak fakt, że Insomniac celuje w bardziej dojrzałą opowieść. Zwiastun swoim klimatem przypomina filmowego Logana i jest to bardzo pozytywne skojarzenie. Miejmy nadzieję, że szybko zobaczymy kolejne materiały z gry.