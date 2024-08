Manor Lords z ważną nowością. Ta łatka sprawi, że wrócicie do gry

Twórca gry Manor Lords wyznaje zasadę, że gdy gra zaczyna nam się nudzić, to warto ją na jakiś czas odstawić. Wracamy po udostępnieniu kilku aktualizacji, a naszym oczom ukazuje się zupełnie nowa zawartość. W takim razie już niedługo będzie idealna okazja do tego, aby ponownie zagrać w tego polskiego wieś-buildera. Do gry trafi bowiem sporo nowych rzeczy, w tym jedna z szalenie mocno wyczekiwanych funkcji.

Nowości w Manor Lords. Na to czekaliśmy

Polski projekt, jakim jest Manor Lords, od momentu pojawienia się na PC święci sukcesy. Gra szybko sprzedała swój pierwszy milion, a i to nie sprawiło, że dynamika uległa zmianie. Gra nadal budzi ogromne zainteresowanie graczy, którzy aktywnie śledzą to, co z tym “wczesnym dostępem” się dzieje. Na pewno pomaga w tym sam twórca gry, jednoosobowe studio Slavic Magic, który chętnie dzieli się nowinkami z procesu rozwoju tej interesującej strategii.

Przed nami bardzo ważna aktualizacja. Gra zostanie przeniesiona w całości na Unreal Engine 5, ale to nie wszystko. Gracze będą mogli skorzystać z pewnych bardzo wyczekiwanych funkcji podczas samej rozgrywki. Poprawie ulegnie kilka aspektów zabawy, a jednym z nich jest sposób żywienia naszych mieszkańców. To będzie teraz nieco łatwiejsze, bo będziemy mogli przerobić część owiec na mięso i skóry. Ba, nie tylko owiec – również i krów.

Last addition for the next patch pic.twitter.com/x5NbkblOuj — MANOR LORDS (@LordsManor) August 4, 2024

Zwierzęta te, zwłaszcza owce, potrafiły szybko się rozmnażać. O ile produkcja wełny jest w porządku, to jednak z czasem dobrze byłoby użyć nadmiaru zwierząt do wyżywienia wieśniaków pożywnym mięsem. To będzie możliwe, podobnie jak i połów ryb. Na mapach pojawią się stawy i domki rybackie, dzięki którym będzie możliwe korzystanie z kolejnego źródła jedzenia.

