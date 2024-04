Manor Lords wyczekiwane przez miliony graczy

Już 26 kwietnia polska gra strategiczna Manor Lords znajdzie się w fazie wczesnego dostępu na Steam i w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Produkcja od Slavic Magic jest niezwykle mocno wyczekiwanym debiutem, czego dowodzą ostatnie statystyki na Steam. Gra została dodana do listy życzeń graczy aż 3 miliony razy. To kolejny kamień milowy po tym, jak udało się osiągnąć pułap 2,5 miliona kilkanaście dni temu. Przyznam, że również wsiadłem do tego pociągu — tytuł zapowiada się wprost genialnie.

Slavic Magic wykonał niesamowitą pracę. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że możemy być jego wydawcą i pomóc mu zrealizować jego marzenie. Tim Bender, dyrektor generalny Hooded Horse (wydawcy gry)

Skąd liczba pojedyncza w cytacie? Ano dlatego, że projekt jest przygotowywany w zasadzie samodzielnie przez Grzegorza Stycznia. Gra ani przez moment nie prezentuje się jak solowy projekt. Bliżej jej do sporych przedsięwzięć, za którymi stoją dziesiątki, a nawet setki osób.

Manor Lords to swoisty miks gry strategicznej i ekonomicznej, w której idealnie odnajdą się fani choćby serii Total War czy Age of Empires. Rozgrywka ma kilka etapów. Jednym z nich jest zarządzanie naszą wioską, budowanie odpowiednich struktur i dbanie o to, aby wszystko należycie funkcjonowało. Innym elementem jest walka — i tutaj na myśl przychodzą kultowe pozycje strategiczne. Do naszej dyspozycji będziemy mieć różne formacje, a także taktyki. Od nich zależeć będzie sukces na polu bitwy.

Gra umiejscowiona została w realiach średniowiecza znanego ze środkowej Europy i nie tylko. Na przestrzeni lat rozwijana osada przerodzi się w większą wioskę, a później i miasto. Tytuł cechuje też swego rodzaju dowolność w kreowaniu naszej miejscowości i zarządzaniu nią. Obserwować życie mieszkańców będziemy także z perspektywy “ziemi”. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wejść w skórę sołtysa i wybrać się na spacer po swoich włościach.

To się zapowiada genialnie!

Źródło: gamingbolt.com