Do gry Manor Lords została dodana nowa aktualizacja, która wprowadza szereg wyczekiwanych zmian. W polskiej strategii o budowaniu średniowiecznej osady pojawiły się nowe możliwości i funkcje, o których gracze marzyli już od dawna. Poniżej znajdziecie pełną listę nowości.

Nowa aktualizacja Manor Lords wprowadza wyczekiwane zmiany

Chociaż szał na Manor Lords nie jest tak silny jak przed wakacjami, to gra wciąż ma wielką rzeszę sympatyków. Ci mają duży wpływ na grę dzięki świetnej komunikacji z jej twórcą, czyli jednoosobowym studiem Slavic Magic. Na Steam pojawiła się lista zmian w aktualizacji 0.8.004, która trafiła do gry. Wprowadzono masę ciekawych elementów i funkcji, które z pewnością przypadną wam do gustu. O czym konkretnie mowa? Poniżej znajdziecie pełną listę.

Aktualizacja Manord Lords 0.8.004 – lista zmian:

Silnik gry:

Grę pomyślnie uaktualniono do silnika Unreal Engine 5, co pozwoliło na rozwiązanie wielu problemów ze stabilnością i wydajnością, w tym losowych awarii podczas ładowania ekranów i zmian rozdzielczości;

Nowe funkcje rozgrywki:

System połowu – Stawy wędkarskie mogą teraz pojawiać się na mapie z nowym węzłem zasobów, Shoal of Fish. Rybacy mogą teraz łowić ryby w Fisherman’s Hut, a ryby rozmnażają się w miesiącach wiosennych. Uważaj na przełowienie, ponieważ stawy zamarzają zimą, a nowa gałąź Winter Fishing może zostać odblokowana, aby wydłużyć łowienie przez cały rok;

Wydajność gry:

Znaczące optymalizacje procesora w scenariuszach późnej fazy gry, dzięki którym duże miasta działają płynniej;

Zmniejszono zacinanie się i skrócono czas ładowania dużych plików zapisu;

Wprowadzono liczne optymalizacje dotyczące animacji tłumu, odnajdywania ścieżki, obrotu jednostek i renderowania kontroli powierzchni w celu dalszej poprawy wydajności;

Poprawki błędów:

Wprowadzono zaawansowaną pielęgnację stawów, aby zwiększyć ich pojemność i ograniczyć nadmierne połowy;

Wprowadzono różne zmiany w równowadze pojawiania się węzłów zasobów, zarządzaniu złożami i szybkości psucia się żywności;

Naprawiono kilka awarii i błędów, w tym problemy z zachowaniem jeleni, ignorowaniem filtrów pamięci masowej przez mieszkańców wsi oraz pewne przypadki zakłócające rozgrywkę, związane z zapisanymi grami i rozmieszczeniem budynków;

Jak widać zmian jest sporo i mocno wpływają na rozgrywkę. Dajcie znać jak oceniacie obecny stan produkcji.

Źródło: Steam