Gracz stworzył w Manor Lords miasto na 4,5 tysiąca osób. Gra przestała działać

Oto największe miasto w Manor Lords

Od momentu premiery w fazie wczesnego dostępu nie mogę oderwać się od Manor Lords. To znaczy mogę, a czasami nawet muszę, choć robię to niechętnie. Rodzimy RTS jest świetny i nawet mimo wielu rzeczy do naprawy i tak jest bardzo udaną produkcją od Slavic Magic. Gra nie tylko stawia przed nami konkretny cel (rozwój), lecz daje ogromne pole do popisu w wielu aspektach. Te dotyczą np. tego, w jaki sposób zorganizujemy życie w naszej osadzie.

Element zabawy, jakim jest wolność i poszukiwanie własnych metod, nie ma w tym wypadku chyba żadnych ograniczeń. A przynajmniej “ramy zasad” są bardzo oddalone. To sprawiło, że jeden z graczy postanowił podjąć się ciekawego wyzwania. Sprawdził, jakie może być największe miasto w grze. Wątek redditowy poświęcony “dziełu” znajdziecie tutaj.

W ten sposób powstała przeogromna osada licząca sobie ponad 4500 mieszkańców. To ogromny wynik, przy którym bladną nawet i nieźle rozwinięte wioski na kilkaset osób. Praktycznie cała prowincja jest zabudowana domami lub miejscami upraw. Droga do celu nie była łatwa. Jak przyznaje autor pomysłu, wielu mieszkańców poniosło śmierć podczas długich zim bez wystarczającej ilości pożywienia czy opału.

Rozwój miasta doszedł do takiego momentu, że gra zaczęła crashować. To z uwagi na zbyt małe zasoby pamięci, które muszą dźwigać taki ciężar. Autorowi pogratulował nawet twórca gry obiecując, że popracuje nad optymalizacją tytułu.

