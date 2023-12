Lego Fortnite to prawdziwy hit. Więcej graczy, niż w samym Fortnite Battle Royale

Co miałoby szansę przebić popularnością Fortnite? Zdecydowanie są to klocki LEGO. Jeżeli dodamy je do istniejącej już gry od Epic Games, to wyjdzie nam prawdopodobnie istny hit, który przyciągnie całą masę graczy. Tak właśnie się stało, a od kilku dni serwery produkcji przeżywają istne oblężenie. Wszyscy kochamy klocki!

Lego Fortnite przyciąga miliony graczy

W popularnej produkcji od Epic Games pojawiło się ostatnio kilka nowych trybów rozgrywki. Gracze od kilku dni mogą testować choćby ciekawą wariację na temat Rocket League (pod nazwą Rocket Racing), czy wspomniane wcześniej Lego Fortnite. To właśnie ten tytuł (czy tryb rozgrywki?) stał się prawdziwym hitem. Od początku przyciąga miliony graczy, a ostatnio udało mu się przebić samego giganta.

O ile w trybie Battle Royale (czyli tym oryginalnym) bawiło się w pewnym momencie 2 miliony osób, to wariant rozgrywki z popularnymi duńskimi klockami gościł mocno ponad 2 miliony osób. Lego przebiło Fortnite, chociaż to w zasadzie jedno i to samo. Zresztą, na pewno widzieliście już masę filmików w internecie prezentujących ciekawe budowle stworzone w świecie gry. Wszystko wykonamy tam z klocków, zatem jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Aż 1200 nowych skórek

Wraz z odpaleniem tego specyficznego trybu, aż 1200 skórek w grze otrzymało swoją wersję LEGO. Nie dotyczy to wszystkich skinów, co jest związane z polityką LEGO dotyczącą nie tworzenia produktów wyłącznie dla dorosłych. O ile nie uświadczymy potworów z Obcego czy Robocopa, to postaci ze świata Star Wars pasują tam jak ulał – to zresztą wynika choćby z licencji między duńską firmą a Disneyem.

Czy zaczęliście już przygodę w nowym trybie Fortnite? Wasi znajomi pewnie już tam są!