Fortnite i nowi bohaterowie

Rozdział 5: Sezon 1 ma zostać uruchomiony już w najbliższą niedzielę — tak przynajmniej głosi plotka. Co ciekawe, do sieci wyciekło również zdjęcie przepustki sezonowej ze sklepu dostępnego na konsolach Microsoftu. Widnieje na nim kilku bohaterów, a to tym samym zdradza nowości w grze w nadchodzącym rozdziale. Tak, będą nowi bohaterowie.

BREAKING: CHAPTER 5 BATTLE PASS LEAKED ON XBOX



(Image by @MGA_Lani) pic.twitter.com/Bje3m87bH4 — Shiina (@ShiinaBR) December 1, 2023

Do gry ma trafić Peter Griffin znany z animacji Family Guy, a także Solid Snake z serii gier Metal Gear Solid. Ta informacja podekscytowała graczy, choć nie jest to jakoś szczególnie zaskakujące. Peter był kojarzony z Fortnite od lat, a swego czasu znaleziono nawet zasoby w kodzie gry świadczące o jego obecności. Solid Snake z kolei ma na koncie angaż w innych produkcjach, niekoniecznie od Sony. Znalazł się w Super Smash Bros od Nintendo.

Przestoje serwera zaplanowane są na sobotę, 2 grudnia, a wydanie nowego rozdziału oczekiwane jest 3 grudnia o godzinie 6:00 czasu wschodniego. Już 2 grudnia o 14:00 czasu wschodniego odbędzie się wydarzenie na żywo, określone mianem „Wielki Wybuch”, z udziałem Eminema i innych artystów. Wydarzenie będzie dostępne jako osobna playlista, a gracze mogą dołączyć i wyposażyć się w wybrane przedmioty kosmetyczne. Istnieje spore ryzyko, że Fortnite OG nie pozostanie jako osobna playlista po wprowadzeniu Rozdziału 5.

Swoją drogą, pamiętacie, jak do Fortnite zawitał Wiedźmin? Choć to oczywiście niejedyna gra, w której zobaczyliśmy Geralta, to ten angaż był świetny.