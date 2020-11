Która Lara Croft była najlepsza? Ranking

Czy Lara Croft z gry Tomb Raider: The Angel Of Darkness (2003) była najlepsza? A może graczom bardziej spodobała się ta z 2015 r.? Zdania są podzielone. My też mamy swoje. Oto nasz ranking najlepszych „pań Croft”.

Pierwsza i podstawowa rzecz: jest to ranking, w którym oceniamy przede wszystkim samą Larę Croft jako bohaterkę, a nie rozgrywkę (przyjemność z grania). Jeśli mielibyśmy wskazać gry z najlepszym gamepla’yem, to oczywiście będą to najnowsze produkcje, nie zaś wieloletnie starocie. Dlatego też ranking zawiera najlepsze Lary Croft, a nie najlepsze gry z Larą Croft w roli głównej. To duża różnica!

Ewolucja Lary Croft – 1996 – 2018. Zobacz koniecznie

Kiedy to małe wyjaśnienie mamy za sobą, zachęcamy nie tylko do lektury, ale też do komentowania. Która Lara jest według was najlepsza?

Lara Croft – od najgorszej do najlepszej

8. Tomb Raider: The Angel Of Darkness (2003)

Świetnie brzmiący tytuł, ale… to najgorsza Lara Croft w naszym zestawieniu. Co z nią nie tak? Głównie to, że bohaterka jest bardzo ciekawa i oryginalna sama w sobie, ale najmniej przypomina klasyczną Larę. Twórcy gry próbowali tutaj zaoferować coś innego i warto pochwalić ich za odwagę, niemniej fani byli jednogłośni: dajcie nam Larę, którą znamy i lubimy.

7. Tomb Raider 3 (1998)

Dobra gra, w dodatku stanowiąca spore wyzwanie dla graczy. Z jednej strony fajnie się grało, z drugiej – ucierpiała na tym Lara, bo można odnieść wrażenie, że nie jest tak skuteczna i niezwykła, skoro… tak często ginie i musimy zaczynać od nowa. Postać trzyma jednak dobry poziom, dlatego „trójka” z 1998 r. wędruje na listę.

6. Tomb Raider: The Last Revelation (1999)

Dość dobra gra, ale Lara straciła tutaj sporo z osobowości i swojej natury. Powód? Twórcy skupili się bardziej na samym gameplayu, a nie na bohaterce. Mamy tutaj zatem przyjemną rozgrywkę i niezłą mechanikę, ale kosztem tego, że Lara jest ograniczona i jej potencjał jako postaci – zmarnowany. Sytuację ratują niektóre fragmenty z gry, ale ostatecznie główna bohaterka jest tutaj za mało wyrazista, a niektórzy twierdzą nawet, że przyćmiona przez inną postać – Werner Von Croya.

5. Tomb Raider: Underworld (2008)

Lara i hak z liną – tak można podsumować Underwold z 2008 r. Gra trafia do top 5, ponieważ wprowadzono tutaj kilka nowych pomysłów i rozszerzono możliwości Lary. Mogliśmy rozwiązywać łamigłówki pod wodą, sterując Larą w stroju nurka (dość skąpym, dodajmy, co mogło rozpraszać niektórych graczy). Bohaterka wyglądała już bardzo atrakcyjnie – nie była zlepkiem brył geometrycznych. Jednocześnie zabrakło trochę oryginalności. Fani Tomb Raidera mogli odnieść wrażenie, że Lara z tej części nie ma w sobie nic nowego i jest mieszanką wszystkich dotychczasowych pomysłów, jakie pojawiły się w grach z tej serii. Z jednej strony to dobrze, z drugiej – na wyższe miejsce niż 5 nie ma co liczyć.

4. Tomb Raider (1996)

Klasyk klasyków. Pierwsza wersja Lary Croft, jaką mogliśmy poznać – i zdecydowanie zrobiła dobre wrażenie! Postać wymagała pewnych szlifów, dlatego gra jest na miejscu 4, ale widać było, że twórcy gry włożyli sporo wysiłku w stworzenie unikalnej bohaterki. Tym bardziej, że była to jedna z pierwszych głównych bohaterek w grach! W trakcie premiery działania marketingowe wskazywały, że może to być dość kontrowersyjna postać, często prowokująca, ale w rzeczywistości okazało się, że była bardziej przyziemna – coś na miarę kobiecej wersji Indiany Jonesa. W grze nie było zbyt wielu przerywników filmowych, które pozwoliłyby poznać bohaterkę, niemniej jedno jest pewne: tak zrodziła się legenda.

3. Rise Of The Tomb Raider (2015)

Na miejscu trzecim mamy Larę z dość nowej produkcji – zaledwie pięcioletniej Rise Of The Tomb Raider. Mamy tu świetną postać, która nie tylko wspina się po lodowych szczytach i walczy z niedźwiedziem, ale też zestrzeliwuje helikoptery. Nasza bohaterka jest tutaj miła, atletyczna i ciągle doskonale sprawdzająca się w akcji, mimo że przeszła traumę. Widać, że w tej części twórcy gry dołożyli starań, aby zachować pewną tradycję, jeśli chodzi o osobowość Lary.

2. Tomb Raider 2 (1997)

W pierwszej części mogliśmy poznać i oswoić się z Larą Croft, ale w drugiej – tutaj gracze mieli już pewne wymagania i zostały one spełnione! Do tego mogliśmy dłużej cieszyć się Larą, ponieważ Tomb Raider 2 jest wyraźnie dłuższą grą niż „jedynka”. Do tego mieliśmy tutaj dłuższe przerywniki filmowe oraz więcej niuansów fabularnych poświęconych osobowości głównej bohaterki.

Co więcej, Lara wyraźnie się tutaj rozwinęła – w grze pojawiła się wspinaczka, która później stała się de facto znakiem rozpoznawczym Tomb Raiderów. Czy umiałbyś sobie wyobrazić obecną Larę bez umiejętności wspinania się? No właśnie.

1. Tomb Raider: Legend (2006)

Legendarna Lara Croft. Podróżuje po świecie, zmienia stroje (w tym na bardzo eleganckie!), a także wykazuje się sprytem i świetnymi umiejętnościami rozwiązywania łamigłówek. Kiedy odwiedzamy Tokio, bohaterka jest szykowna, zabójcza i po prostu cool. Kiedy zaś trafiamy do Boliwii, mamy kontrolę nad nieustraszonym archeologiem. Jeśli ktoś grał w wersję Legend, to wie, że Lara miała tutaj wszystko, co trzeba.

No i ta scena, w której Lara prowadzi negocjacje w Tokio. Kończą się niepowodzeniem, a wtedy nasza bohaterka nurkuje za barem i po chwili pojawia się gotowa do akcji. Wielu graczy pamięta tę scenę i często do niej wraca, niekoniecznie (choć głównie) dlatego, że była tak sexy.

Cała gra ma też świetną atmosferę przygody, a raczej serię mini przygód po całym świecie, co oddaje prawdziwy klimat Tomb Raidera.

Lara Croft – są też filmy

Na rynku są też filmy z Larą Croft w roli głównej. Mamy dwie produkcje z Angeliną Jolie, jak również całkiem nowy film – Tomb Raider z 2018 r., gdzie w panią Croft wciela się Alicia Vikander.

Alicia Vikander jako Lara

Angelina Jolie jako Lara

Czy oglądaliście filmy? Jeśli tak, która Lara jest lepsza waszym zdaniem?

Grzegorz Kubera