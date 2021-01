Koniec serialu Gra o tron przyniósł HBO stratę połowy widzów

Blisko połowa widzów zrezygnowała z usługi HBO, po obejrzeniu zakończenia serialu Gra o tron.

Odnosząc się do danych udostępnionych przez serwis Variety, możemy zaobserwować, iż ilość osób w wieku 19-45 lat oglądających HBO w 2020 roku (w konfrontacji z rokiem ubiegłbym) zmniejszyła się o około 50%. Zdaje się, że serial fantasy był dla wielu widzów jedynym wabikiem przyciągającym do platformy streamingowej.

Gra o tron to fenomenem, który niezwykle trudno będzie powtórzyć. Wydaje się być mało realnym scenariuszem, aby zapowiadany spin-off House of the Dragon mógł ponowić sukces poprzednika. Dla największych fanów marki, będzie on jednak stanowił szansę na pogłębienie wiedzy z zakresu uniwersum, znanego z Pieśni lodu i ognia.

Ostatnio na łamach naszego portalu prezentowaliśmy Wam wygląd smoków. Zapoznaliśmy Was również z głównymi bohaterami, którzy pojawi się w serialu. Przypominamy, że premiera widowiska została zaplanowana na 2021 rok.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.