House of the Dragon. Poznaliśmy bohaterów prequela serialu Gra o tron

Wiemy kto zagra główne skrzypce w serialu House of the Dragon, który jest prequelem produkcji Gra o tron.

House of the Dragon ma składać się z 10 odcinków i przedstawiać wydarzenia rozgrywające się trzysta lat wcześniej, niż fabuła Game of Thrones. Część obsady została ujawniona, na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith oraz Emma D’Arcy.

Intryga widowiska skupiać się będzie wokół pięciu bohaterów. Poniżej prezentujemy ich zestawienie:

Rhaenyra : Buntowniczka skonfliktowana z macochą. Posiada wysokie aspiracje i chciałaby dzierżyć władzę.

: Buntowniczka skonfliktowana z macochą. Posiada wysokie aspiracje i chciałaby dzierżyć władzę. Król Viserys I : ugodowy władca, który nie jest w stanie zażegnać sporu między córką a żoną.

: ugodowy władca, który nie jest w stanie zażegnać sporu między córką a żoną. Alicent Hightower : małżonka króla Vierysa I, która nie chce by Rhaenyra zasiadła na tronie.

: małżonka króla Vierysa I, która nie chce by Rhaenyra zasiadła na tronie. Deamon Targaryen : wprawny wojownik, będący młodszym bratem króla.

: wprawny wojownik, będący młodszym bratem króla. Corlys Velaryon: marynarz będący mężem Rhaenyra. Jest zdeterminowany by sięgnąć po władzę.

Przyglądając się krótkiej charakterystyce postaci, nie mamy wątpliwości, że serial dostarczy nam niezapomnianych wrażeń. Przygotujcie się na zaskakujące alianse i nieoczekiwane zdrady. Premiera została przewidziana na 2022 rok.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.