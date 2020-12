Prequel Gry o tron. Zobaczcie jak wyglądają smoki w House of the Dragon

Uniwersum Gry o tron nie może się obyć bez skrzydlatych bestii. Rzućcie okiem na smoki w House of the Dragon.

House of the Dragon to serial, który przedstawia wydarzenia sprzed historii znanej z Gry o tron. Poinformowano, że na pierwszy sezon składać się będzie 10 odcinków. Scenariusz będziesz zaś bazował na publikacji George’a R.R. Martina, zatytułowanej Ogień i krew. Poniższe szkice rzucają światło na to, w jaki sposób prezentować się będą bestie.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Serial opowie nam o genezie sprawowania władzy, przez ród Targaryenów w Westeros. Dokładna obsada, oraz data premiery nie została jeszcze przedstawiona. Póki co pewnikiem jest Paddy Considine (grał m.in.w Ultimatum Bourne’a i Już za tobą tęsknię), który wcieli się w króla Viserysa Targaryena.

Miejmy nadzieję, że spin-off od HBO nie zawiedzie fanów uniwersum. Marka Gra o tron zdobyła bowiem wielką popularność na całym świecie. Dokładna data premiery nie została na chwilę obecną ustalona.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.