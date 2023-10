Koniec fizycznych wydań gier? Wielka sieć rezygnuje, pudełka z grami znikną

Sieć Best Buy już w pierwszym kwartale 2024 roku ma całkowicie zrezygnować ze sprzedaży fizycznych nośników gier. Taka decyzja jest uwarunkowana rosnącą pozycją dystrybucji cyfrowej, która stopniowo wypiera pudełkowe egzemplarze gier wideo. To nie pierwszy podmiot podejmujący taką decyzję, choć na rynku w USA nadal zostanie kilku gigantów fizycznej dystrybucji.

Pudełka z grami znikają ze sklepowych półek

W Stanach Zjednoczonych coraz częściej z półek znikają pudełka z grami. Nie chodzi tu jednak o zadowalającą sprzedaż. Mowa o rezygnowaniu ze sprzedaży takich wydań przez kolejne duże podmioty, mające pod sobą ogromne sieci sklepów. Tym razem taką decyzję ma podjąć Best Buy. Eksperci przewidują, że mocna amerykańska marka może skasować pudełka ze swoich sklepów jeszcze na początku 2024 roku.

Wszystkie nośniki znikną z półek? Chociaż taka decyzja może się niektórym wydawać kontrowersyjną, to ma duże poparcie w faktach i liczbach. Według raportów Best Buy sprzedaż fizycznych wydań gier drastycznie spadła. Taki trend da się zaobserwować na całym świecie. Coraz więcej graczy preferuje kopie cyfrowe, wielu z nas ogrywa tytuły w abonamentach (np. PS Plus), a dodatkowo zakupy gier online są po prostu wygodne i nie wymagają wyprawy do sklepu czy oczekiwania na przesyłkę.

Możemy się oczywiście spierać, że pudełka są niekiedy tańsze i da się je sprzedać na rynku wtórnym. To fakt, jednak trend daje jasny sygnał, że nie jest to już najważniejszy czynnik. Poza tym, sporą popularnością cieszą się konsole w wersjach cyfrowych. PS5 bez napędu (Digital) czy Xbox Series S znalazły nabywców na całym świecie, a dla nich istnieje tylko dystrybucja cyfrowa.

Kontrowersyjna wizja branży? Niekoniecznie. Wystarczy rzucić okiem na rynek gier pecetowych, choćby w Polsce. Nadal da się kupić niektóre gry w fizycznych wydaniach, choć zdecydowana większość dostępna jest tylko w cyfrze. Nie kupimy pudełka z nowym Call of Duty na PC w sklepie, nie dostaniemy tak też Starfield, ostatniej Forzy czy Baldur’s Gate 3. Zmiany, duże zmiany nadchodzą również w świecie konsol.