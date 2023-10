Nowy bundle z Xbox Series S od Microsoftu. Idealny zestaw dla graczy na start

Jeżeli chcecie rozpocząć rozgrywkę na konsoli nowej generacji niskim kosztem, to mamy dla was dobrą wiadomość. Już 31 października na całym świecie do sprzedaży trafi specjalny zestaw konsoli Xbox Series S. Znacznie tańszy od droższego Series X będzie oferował pakiet idealny na start, z dostępem do usługi Xbox Game Pass i bezprzewodowym kontrolerem.

Idealny zestaw z Xbox Series S?

Nowa generacja konsol ma pewną sporą zaletę. Daje nam wybór, jeżeli chodzi o środki, które chcemy przeznaczyć na nowoczesny gaming. Z jednej strony dostępne są dwie wersje konsol PlayStation 5, z drugiej Xbox oferuje mocnego Series X, jak również tańszy odpowiednik bez stacji dysków. To właśnie on stał się bohaterem nadchodzącego zestawu. Można stwierdzić, że to idealna maszyna do ogrywania gier z usługi Xbox Game Pass.

Już 31 października na rynek trafi bundle z konsolą Xbox Series S. Poza samym urządzeniem otrzymamy również bezprzewodowy kontroler i aż 3 miesiące usługi Xbox Game Pass Ultimate. Oznacza to, że poza grami zapewnianymi przez Mirosoft, będziemy mieć również dostęp do abonamentu EA Play z grami elektroników. Zaraz po uruchomieniu konsoli naszym oczom ukaże się potężna biblioteka tytułów. Ile zapłacimy za całość?

Pakiet startowy Xbox został wyceniony na 299,99 USD, co sugeruje nam polską cenę w granicach 1299 zł, może do 1400 zł. To obecnie najtańszy sposób na zakup nowoczesnej konsoli zdolnej do uruchamiania współczesnych gier. Swoją drogą nie dziwi też moment premiery. Zbliżający się okres świąteczny to świetna okazja do sprezentowania komuś gamingowego prezentu. Konsola Microsoftu wydaje się być idealnym sposobem na wymarzony podarunek. Jeżeli chcecie kupić zwykły pakiet z Xboksem, to znajdziecie go poniżej:

Konsola Xbox Series S (bez dysku) 512GB – 1399 zł

Czy warto kupować Xbox Series S? Jeżeli jesteśmy fanami gier w usłudze Game Pass (np. Forza Motorsport, Starfield czy Lies of P) to zdecydowanie tak. Abonament jest regularnie odświeżany, znajdziemy w nim masę ciekawych tytułów, a sama konsola mimo relatywnie małej mocy obliczeniowej daje radę. Nie jest to tak potężny sprzęt jak Series X, ale i tak odpala najnowsze tytuły, które działają na tym sprzęcie dobrze. Czego chcieć więcej? To genialna alternatywa np. do zakupu dwukrotnie droższej konsoli, czy peceta — jeszcze droższego.